ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE – Le tirage au sort des numéros des candidats prévu prochainement

La commission électorale nationale indépendante (CENI) est dans la dernière ligne droite dans l’organisation et la préparation de l’élection présidentielle. Hier, dans ses locaux à Alarobia, Dama Andrianarisedo, son président, a estimé que les préparatifs vont bon train avec la publication de la liste et des emplacements des bureaux de vote sur le site de la CENI , liste et emplacement qui seront présentés officiellement vendredi prochain avec le registre électoral national, après les opérations d’ajout et de dé-doublonage. La Ceni est en ce moment en train de s’occuper de l’impression des cartes électorales, mais surtout du tirage au sort de la numérotation des candidats définitifs, après la publication de la HCC qui sera prévue le 11 septembre prochain, selon toujours le président de la CENI. À quelques mois de la date du scrutin, celle-ci semble prête pour endosser le rôle de premier responsable de la tenue de l’élection. « Il y a plus de préoccupations concernant les doublons, » a déclaré Dama Andrianarisedo, hier. Néanmoins, des questions résident toujours concernant le budget de préparation de la commission.