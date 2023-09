DIGUE AMPITATAFIKA – Un accident coûte la vie à deux personnes

Une grave sortie de route a coûté la vie à deux membres d’une famille, sur la route Digue d’Ampitatafika. Elle rentrait d’une cérémonie de retournement de morts.

La joie à la fête du retournement des morts et le merveilleux voyage en famille ont basculé dans l’horreur pour sept occupants d’un 4×4, dimanche soir, à Antani­menabe Ampitatafika. Ils ont fait une terrible sortie de route. La gendarmerie a déploré deux pertes en vie humaine sur place, une grand-mère de 73 ans et une femme de 38 ans. La tragédie s’est produite sur le chemin du retour. La famille est partie d’Antsirabe et a choisi les routes nationales 43 et 1 pour profiter de leurs beaux paysages. Elle était presque à la maison quand le sort en a décidé autrement. Son véhicule, une Ford Ranger, a quitté la ligne droite, sans nid-de-poule, et fait plusieurs tonneaux vers sa gauche. Il a retrouvé sa position normale hors de la chaussée. Il a perdu ses roues avant. Les portières et la carrosserie sont cabossées. La banquette s’est recroquevillée. Les vitres ont volé en éclats. Les bagages se sont éparpillés partout. L’équipe judiciaire de la gendarmerie attribue la cause de l’accident à la fatigue et à la somnolence du conducteur, « peut-être pendant la cérémonie et le long trajet ».

Hors de danger

« Nous étions passés par là ce soir-là. Nous avons entendu depuis derrière la digue des personnes appeler au secours», raconte une habitante de Fenoarivo. « Ma femme et moi avons immédiatement transporté les blessés à l’HJRA car nous ne pouvions pas attendre l’ambulance. Nous avons procédé au sauvetage. Hélas, les deux mères de famille à bord de la voiture n’ont pas survécu. Des automobilistes n’ont pas voulu s’arrêter [ndlr : pour aider à conduire les victimes à l’hôpital], même si on a déjà essayé de les stopper », narre Augustin Andriamananoro, directeur des projets présidentiels, témoin oculaire de la scène de désolation. Les cinq autres membres de la famille victime comprennent trois adultes et deux enfants, selon le député d’Atsimondrano, Andry Ratsivahiny. « À notre arrivée, quatre d’entre eux ont été trouvés sur les lieux [ndlr: car l’un, le plus touché était déjà en cours de route pour l’hôpital]. Deux avaient perdu connaissance, mais ils sont maintenant hors de danger. Leurs bagages sont bien sécurisés », explique la gendarmerie de Fenoarivo. « Les blessés sont arrivés au service des urgences vers 22 heures. Ils ont bénéficié des médicaments et examens radios gratuits dans le cadre du Fonds d’urgence. Nous leur souhaitons un bon rétablissement », indique l’équipe médicale du centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA).