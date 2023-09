ATHLÉTISME – Cynthia Félicité ramène quatre médailles d’or pour la Grande ile

La XIe édition des Jeux des Iles de 2023 à Madagas­car a pris fin dimanche. C’est le moment de faire un bilan pour chaque athlète. Cynthia Félicité Nahamako, la première choisie, est une « Iron woman » de la discipline athlétisme. Elle a figuré parmi les athlètes malgaches les plus attendus et qui n’ont pas failli à leur mission. Durant les dix jours de compétition, elle a remporté quatre médailles d’or: l’une au 100m haies, la deuxième au relais 4x400m mixte, la troisième au 400m plat et la dernière en date, est le 4x100m plat. Pour sa deuxième participation aux JIOI, Cynthia Félicité n’a pas failli à sa mission. Spécialiste de l’heptathlon, l’une des disciplines les plus difficiles en athlétisme, Cynthia Félicité, âgée de 27 ans, est qualifiée d’Iron Woman. Elle est la deuxième athlète qui a ramené le plus de médailles d’or, durant la XIe édition de JIOI, derrière la Réunionnaise Alizee Morel et Emma Morel. Avec ses quatre médailles d’or, Cynthia Félicité nationale est classée en septième position en termes de gain des médailles d’or, durant la XIe édition des JIOI de 2023 à Madagascar. « Je suis née pour être vainqueur. Je me suis sacrifiée dans ma vie, pour atteindre mon objectif. Le résultat actuel est le fruit de longues années de sacrifices et d’abnégation », confie Cynthia Félicité. Ayant débuté dans l’athlétisme à l’âge de 13 ans, elle s’est initiée à l’athlétisme en intégrant le groupe Siteny à Toliara. Avec ses quatorze années de pratique, gagner quatre aux JIOI n’est pas une surprise. Elle a déjà participé au championnat du monde. Avec sa marge de progression, Cynthia Félicité pourra faire quelque chose d’extraordinaire en Afrique et, pourquoi pas, sur la scène mondiale.