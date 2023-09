AMBOHIMANGAKELY – Un scootériste s’écrase contre un camion

Marié et père d’un enfant, un motocycliste, âgé de 23 ans, a perdu la vie dans un terrible accident de la circulation, dimanche, sur RN2, à Andranomandry-Ambohitrombihavana, dans la commune d’Ambohimangakely. La circonscription inter-régionale de la gendarmerie nationale (CIRGN) d’Antananarivo a été claire en soulignant la cause de l’accident. D’après elle, le drame était lié à l’excès de vitesse et à la consommation de boissons alcoolisées. « Le corps sans vie sentait toujours l’alcool au moment du constat », explique-t-elle. Le jeune père de famille conduisait un scooter, un Jog Pro 90. Il aurait roulé à vive allure. Un camion arrivait en sens inverse. Il suivait doucement les bouchons. Le scootériste a terminé sa course dangereuse contre le poids lourd. « Le choc a été plus que violent. Il n’avait aucune chance de s’en sortir car c’est la ridelle gauche du véhicule qui a reçu son front. Sa tête s’est brisée. Regarder son visage était insupportable», décrit la gendarmerie. « Nous le racontons délibérément comme cela pour que tout le monde comprenne », ajoute-t-elle.