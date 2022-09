Tourisme de proximité – Des randonnées balisées à Mantasoa

Changer de cap. Depuis 2019, le ministère du Tourisme oriente sa stratégie vers la diversification des offres touristiques afin de promouvoir la destination Madagascar. Ne plus se contenter de vanter les qualités du balnéaires. Et ses cartes postales. Sables fins, mer cristalline aux couleurs turquoise. Presque une banalité sans surprise.

Alors, comment rompre avec cette monotonie. La randonnée est l’une des activités proposées par l’Office Régional du Tourisme d’Analamanga, Ortana, pour mettre en lumière et en valeur la spécificité historique, culturelle et gastronomique de chaque endroit visité. Des trésors souvent oubliés mais qui méritent d’être mis en évidence.

Mantasoa fait partie de ces sites négligés. Riche en histoire et de vestiges emblématiques, l’Ortana concentre ses actions dans la commune rurale de Mantasoa pour développer ses activités de randonnée. De ce fait, pour valoriser les attraits et les potentiels touristiques de Mantasoa, trois circuits balade (B), ont été créés et balisés aux standards internationaux afin d’orienter, de rassurer et de guider les visiteurs. Les parcours Jean Laborde, Ambomahata­katra et Ambohidranady.

En appui à ce projet et en collaboration avec la Commune Rurale de Mantasoa, 31 guides ont été formés en mois d’août. Les jeunes fraîchement attestés et certifiés, dans le cadre de l’inauguration des circuits randonnées balisés, ont eu l’occasion de passer leur première épreuve en faisant visiter ces circuits au ministre du Tourisme , Joël Randriamandranto et les invités , des privilégiés venus de la capitale.

Ce projet, digne d’intérêt, sous-tend le développement de la commune rurale de Mantasoa et de sa population va de pair avec la stratégie mise en place par le ministère. Mantasoa a toujours été considérée comme un coin de paradis avec son lac entouré de verdure. Propice aux loisirs nautiques. Embaumé par un air revivifiant.

Ainsi, le ministère du Tourisme renforce son appui à l’Ortana pour le développement du tourisme dans la région Analamanga et particulièrement la promotion de Mantasoa aux niveaux national et international. Il reste à refaire les routes qui mènent à ces endroits tranquilles qui respirent le calme et la sérénité. Depuis Manjakandriana ou Ambatolaona, c’est un peu le chemin de croix. Un avant-goût des traversées du désert en quelque sorte. Qui attend les adeptes de la longue marche.