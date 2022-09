Problème psychique – Tentative de suicide d’un Frère à Antsirabe

Un Frère a tenté de se donner la mort, vendredi, durant les Journées mondiales de la jeunesse à Antsirabe. Il a sauté dans un puits dans un centre d’accueil de la ville. «Des personnes qui y résidaient, sont intervenues rapidement pour le sauver. Il en est sorti vivant. On nous a néanmoins appelés pour le calmer. On lui a injecté un sédatif. Il était soûl et très agité», indique un médecin qui a effectué les interventions, hier. Une fois calmé, le religieux a été admis dans un centre de santé de la ville d’Antsirabe où il suit des traitements.

Selon une source, ce jeune Frère est passé à l’acte, car ses responsabilités durant l’évènement lui auraient été trop lourdes. Des mesures seront prises au niveau de son ordre. «On ne peut pas garder une personne qui ne donne pas le bon exemple aux autres.», indique un prêtre.