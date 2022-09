Football – CAN 2023 : Vingt expatriés et trois locaux iront au Maroc

Madagascar jouera contre le Congo-Brazzaville et le Bénin en mini-tournoi au Maroc durant la fenêtre Fifa. La liste officielle des vingt-trois sera dévoilée officiellement cette semaine.

MATCHES de préparation. Dans le cadre de la préparation de la troisième et la quatrième journée qualificative à la coupe d’Afrique des nations 2023, le sélectionneur des Barea, Nicolas Dupuis a dévoilé en partie les joueurs qui feront le voyage au Maroc du 19 au 28 septembre.

Le technicien français s’est envolé pour la France dans la nuit du samedi. La liste des joueurs devrait être publiée officiellement en début de cette semaine. Vingt des vingt-trois joueurs sélectionnés sont des expatriés et trois locaux dont deux joueurs de l’Elgeco Plus, le portier Zakanirina Rakoto­hasimbola alias Nina et le défenseur Jean Martin Rakoto­nirina dit Tsiry et l’atta­quant du Fosa Juniors FC, Tsilavina Fanomezantsoa alias Drogba. Dans la fenêtre Fifa, les Barea de Mada­gascar y joueront un mini-tournoi, ou plus préci­sément deux matches amicaux. Le premier contre les Diables Rouges du CongoBrazzaville aura lieu le 24 septembre et le deuxième face aux Ecureuils du Bénin le 27 septembre. La délégation devrait débarquer en terre marocaine le 20 septembre et auront quatre jours pour se préparer, puis trois autres jours également pour récupérer et préparer le deuxième match.

Les locaux limités

Presque tous les expatriés absents au mois de juin lors des deux premières journées seront là. «Romain Métanire qui est en rééducation après une blessure il y a un an ne sera pas là. Njiva aussi qui vient de changer de club… Mais Jeremy Morel, Thomas Fontaine, Marco Ilaimaharitra, Carolus Randriamahitsinoro seront tous là, ce qui nous fera un groupe plus compétitif» a soufflé Nicolas Dupuis ce samedi.

Nicolas Dupuis fera à partir de cette semaine le tour en France pour vérifier la performance des expatriés. «Je vais faire un peu le tour mais j’ai déjà eu tout le monde au téléphone, plusieurs fois. Je suis de près leur per­formance, je vais bien assurer la forme de tout le monde» a confié le coach national. «Beaucoup ont constaté qu’il y a une énorme différence entre les expatriés et les locaux vus les matches depuis juin, par exemple contre l’Angola et celui de ce vendredi contre le Botswana. Ce n’est pas du tout la même chose, ni le même niveau, mais il faut admettre que grâce à l’OPL, nos locaux progressent» explique le sélectionneur sur la raison de limiter seulement à trois le nombre des locaux. L’entraineur national des Barea compte jouer un autre match amical, espérant l’officialisation d’une autre journée Fifa en novembre. «La Moldavie nous a déjà contacté… Mais peut être aussi d’autres équipes. Beaucoup de nations demandent à jouer contre nous, et ça c’est plutôt bon signe» a avancé le technicien. Madagascar affrontera le Centrafrique à la troisième et prochaine journée de qualification à la Can en mars.