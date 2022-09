Fianarantsoa – Une femme et sa fillette meurent calcinées

Un drame à fendre l’âme. Un incendie a coûté la vie à une jeune mère de famille de 25 ans, enceinte de huit mois, et à sa petite cadette de 2 ans, samedi dans le quartier d’Antarandolo à Fianarantsoa.

Appartenant au milieu défavorisé, leur famille vivait dans un petit abri construit en sachet, plastique et bois, tout près d’un bac à ordures. Le sinistre s’est déclaré vers 2 heures du matin, pendant que le couple et leurs deux filles dormaient à poings fermés. D’après des supputations, un feu de cuisson mal éteint aurait causé l’embrasement. Le foyer a entièrement été réduit en cendres.

Le chef de famille et leur fille ainée ont été également brûlés, mais ils ont eu la vie sauve. Ils ont été admis au centre hospitalier universitaire de Tambohobe. Le directeur de l’établissement et son équipe se chargent de leurs soins. Les autorités sont venues les voir pour leur apporter des aides et les réconforter.

Les dépouilles des défuntes ont été gardées à la morgue avant d’être inhumées, le samedi même dans l’après-midi à Tanimenalava à Kianjasoa.