Art culinaire – Chef Tsiry Razafimamonjy représente Madagascar au Ghana

Le Chef pâtissier Tsiry Razafimamonjy relève le défi pour remporter le championnat d’Afrique au Ghana à partir du 6 septembre.

Ayant été deux fois Champion d’Afrique en Art culinaire, le Chef Pâtissier retente une nouvelle chance dans «Chef West categorie professionnal».

« C’est un concours pour les pays africains dans la catégorie pâtisserie et de la boulangerie. Il s’agit de ma troisième participation après avoir été deux fois champion d’Afrique dans la catégorie de jeune chef amateur en Afrique centrale en 2016 et dans le championnat sud-africain des maîtres cuisiniers à Madagascar en 2020. À Madagascar il n’ y a pas encore de fédération en Art culinaire et je suis obligé de couvrir moi-même mes propres dépenses Mpour le concours mais cela ne m’empêche pas de représenter mon Pays. » affirme Chef Tsiry Razafimamonjy.

Pâtisserie Traditionnelle

C’est surtout la maîtrise de toutes les bases de la pâtisserie traditionnelle que le jury recherche dans le concours, et non pas la pâtisserie moderne et les entremets.

« Pour y participer, il faut maîtriser toutes les bases de la pâtisserie, en particulier la traditionnelle et avoir de l’expériences dans ce domaine. Le thème pour lequel je me présenterai pour la première fois auprès du jury est « Traditionnal by Africa » qui comprendra les produits phares du pays d’origine. J’apporterai des ingrédients locaux tels que le « koba », la rose, le miel, le chocolat de Madagascar en plus des autres ingrédients. » ajoute t-il.

C’est surtout le goût, la simplicité et la créativité qui démarque la pâtisserie traditionnelle du moderne. Pour demain, ce sont les pays d’Égypte, de Bénin et Madagascar qui se confrontent en premiers. Il reste cinq étapes avant que les trois derniers candidats n’atteignent la finale, le 15 septembre 2022.