Armée – De nouveaux officiers renforcent les rangs

Cent trente-et-un. Voilà le nombre des nouveaux officiers qui viennent renforcer les rangs de l’armée. De jeunes officiers qui se sont vus remettre leurs galons, samedi, durant la cérémonie nocturne du “Fandresena”, ou Triomphe, à l’Académie militaire (ACMIL) d’Antsirabe.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Andry Rajoelina, président de la République, qui a arboré son statut de chef suprême des Forces armées, le temps de l’événement. Aux centre trente-et-un nouveaux officiers, il a rappelé que leur vocation est de servir la nation, défendre la souveraineté nationale et protéger la population. «Servir et défendre la nation et la population sont de lourdes responsabilités. Se dresser pour défendre la patrie, vos concitoyens, les valeurs nationales et la souveraineté de l’État sont votre raison d’être», déclare le locataire d’Iavoloha.

Ils ont été au nombre de soixante-huit, dont huit femmes à avoir reçu leurs épaulettes avec le grade de sous-lieutenant, samedi. Il s’agit de la 43é promotion de peloton direct, baptisée “60é anniversaire de l’indépendance”. À leurs côtés, la 25é promotion du Peloton militaire de formation des cadres spécialistes (PMFCS), ont aussi reçu leurs épaulettes avec le grade de lieutenant. Avec un effectif de soixante-trois éléments, dont douze femmes, elle est baptisée Masova.

La cérémonie du “Fandresena”, samedi, a aussi été l’occasion de baptiser la promotion des nouveaux élèves-officiers de l’ACMIL. Il s’agit de la 45é promotion de peloton direct. Comme un symbole, elle est baptisée du nom du lieutenant colonel Hery Rakotomiliarison, ancien commandan t de la Base aérienne 213. Cet officier supérieur de l’armée de l’air a perdu la vie à la suite de l’accident d’hélicoptère au large de Fenoarivo Atsinanana, en décembre.

La 44é promotion de l’ACMIL qui a donné sa bénédiction à son cadet, elle aussi, est baptisée d’un nom fort en symbole. ll s’agit de la promotion amiral Didier Ratsiraka, ancien président de la République. Cette année, le “Fandresena” a renoué avec la formule d’une cérémonie nocturne. Dans un contexte sécuritaire complexe, l’année dernière, en raison de l’affaire Apollo 21, qui était une tentative d’assassinat du président de la République, le “Fandresena 2021”, s’est tenu en journée. Après deux ans de restrictions sanitaires, du reste, le Triomphe des nouveaux officiers renoue avec l’affluence du public. Il y avait foule à l’ACMIL, samedi.