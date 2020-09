Volleyball – Fédération : La direction technique prépare la reprise

En cette période de confinement interminable, la direction technique de la fédération malgache de volleyball poursuit ses missions en coulisse. Après l’envoi des documents techniques pour les entraineurs au début juillet, l’équi­pe technique de fédération vient d’en envoyer d’autres cette semaine aux responsables et dirigeants des ligues régionales, aux conseillers techniques régionaux, aux dirigeants et coaches des clubs. «

Ces documents permettront surtout aux techniciens de se recycler avant de procéder aux éventuelles formations programmées prochainement et dans le but également d’avoir différentes idées et visions dans le cadre toujours de la promotion et du développement de la discipline à Madagascar », souligne le directeur technique national de la fédération, Jean Honoré Razafin­jatovo.

La direction technique propose neuf thèmes dans ce document bien garni dont les critères de détection des jeunes talents, les guides pratiques techniques, les guides pratiques en préparation physique, les langages techniques et historiques du volleyball, la préparation physique cross training, la terminologie cross training, la théorie de l’entrainement, le résumé visioconférence de l’expert français Laurent Tillie sur la philosophie de développement de l’équipe et les conseils pratiques pour les parents des jeunes joueurs et joueuses. Comme toutes les autres instances sportives, la fédération malgache de volleyball compte reprendre bientôt ses activités dès la levée de l’état d’urgence sanitaire.