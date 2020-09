Taekwondo – Poomsae en ligne : Ragonz poursuit son tour du monde virtuel

Le tour du monde virtuel se poursuit pour l’expatrié de Nantes, Nicolas de Gonzague Randriamian­drisoa, alias Ragonz. Le champion de France en titre Master U60 participera à trois compétitions de poomsae en ligne ce mois de septembre jusqu’au début octobre.

Engagé dans la catégorie de 51 à 60 ans, classe A, Nicolas Ragonz vient de se hisser, ce week-end, sur la plus haute marche du podium du 1st UTU Virtual poomsae clubs tournaments Jointly against covid-19 organisé par l’Ukraine Taekwondo Union (UTU). C’était sa sixième participation et sa meilleure performance depuis la crise sanitaire liée au coronavirus.

Ce week-end, les 6 et 7septembre, il disputera une compétition virtuelle de poomsae entrant dans le cadre de la célébration de la journée internationale de taekwondo. Le tournoi est ouvert à différentes catégories dont les enfants, cadets, juniors, U30 et open hommes et dames qui auront au choix les compétitions individuelles, paires et par équipes.

Le week-end suivant, les 12 et 13 septembre, le premier responsable technique du club Taekwondo Basse Goulaine sera en lice au 1st Lents Taekwondo Worldwide sports online open de Dane­mark. Cet événement s’étalera pendant presque tout le mois de septembre car de nombreuses épreuves hors du commun seront au programme.

Une toute première, le beach et le para poomsae inau­gureront la série de compétitions les 5 et 6 septembre, les poomsae homologués les 12 et 13 puis les 19 et 20 septembre, et le freestyle les 26 et le 27 du même mois. Au choix, les intéressés titulaires de ceinture couleur à partir du 8e kup ou ceinture noire, enfants, cadets, seniors ou masters, peuvent s’inscrire en individuel, paire ou par équipe. Le tirage au sort se tiendra ce samedi.

La troisième compétition dans son programme s’agit du tournoi britannique, le Virtual KTA Worldwide poomsae and para poomsae championships prévue du 2 au 4 octobre. « La bonne nouvelle est qu’on peut désormais s’entrainer au dojang pour se préparer confortablement. C’est mieux aussi d’y faire le tournage vidéo », confie Nicolkas Ragonz.

«Il faut bien sûr respecter les gestes barrières, le port du masque et la distanciation sociale, … Et seuls les membres du club peuvent entrer dans la salle. Ni les parents des enfants ni les accompagnateurs ne sont autorisés à assister à l’entrainement » souligne-t-il.