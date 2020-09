Rallye du Mont-Blanc – Hugo et Alex dans le top 3

Hugo et Alex roulent à un rythme très soutenu au Rallye du Mont-Blanc. A l’heure où nous mettions sous presse, ils étaient troisièmes de la catégorie RC4A.

CONFIRMATION. Autant Hugo Lou­vel et Ale­xandre Vidal avaient impressionné au Rallye des Bagnol-les-Bains, autant ils ont frappé très fort durant la première journée du Rallye du Mont-Blanc. Sur les pistes sinueuses du Sud de la France, ils ont rivalisé avec les meilleurs de la catégorie RC4A, à bord de leur Peugeot 208 Rally 4.

À l’heure où nous mettions sous presse, ils se trouvaient au troisième rang de la catégorie après cinq épreuves chronométrées (ndlr : la première journée compte sept spéciales).

Mathieu Franceschi et Lucie Baud sont en tête parmi les équipages qui roulent sur des 208 Rally 4, avec une avance confortable. Auteurs de tous les temps scratch, ils en étaient à un cumul de 39 min 35 sec après cinq spéciales. Suivent Gino Bux et Steven Spittaels, avec un cumul de 40 min 20,3 sec. Hugo Louvel et Alexandre Vidal sont à une vingtaine de secondes seulement, avec un cumul de 40 min 41,3 sec.

Après les trois premières épreuves chronométrées, Hugo Louvel a fait part de ses sensations. « On rentre troisième à mi-journée. Les sensations sont très bonnes au volant de la 208. On se régale avec Alex Vidal. Le team Rossel Compétition nous fournit une voiture au top », s’est-il exclamé.

Voiture au top

Vu ses résultats de l’après-midi, l’ancien cham­- pion de Madagascar de karting et de slalom a poursuivi sur le même rythme soutenu. C’est simple, il prend du plaisir et il enchaîne les bons chronos.

L’équipage de la 208 n°58 titille de près les têtes d’affiche de cette Peugeot 208 Cup. Et dire qu’il participe pour la première fois à la compétition. Ses performances ont de quoi marquer les esprits. Si Hugo et Alex maintiennent la même cadence jusqu’à la fin du rallye, ils finiront certainement sur le podium. Et pas forcément à la troisième place.

Ils peuvent très bien grimper d’ici là, vu l’écart infime par rapport au duo Bux Spittaels notamment. Pour ce faire, il leur reste encore quasiment la moitié du parcours. Soit six spéciales à boucler ce samedi.