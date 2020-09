Performance – Les gouverneurs mis à l’épreuve

Des résultats ou la porte. Repris d’une façon plus directe, tels sont, en somme, les mots de Andry Rajoelina, président de la République, dans un discours prononcé à Fenoarivo Antsinanana, hier. Une allocution durant laquelle, il a rappelé aux gouverneurs qu’ils ont une obligation de résultat.

Mettant en exergue son objectif de développer Feno­arivo Antsinanana, le Chef de l’État a souligné « l’importance d’avoir un responsable qui suivra la concrétisation des travaux de développement ». Il a ainsi, présenté le docteur Marcelin Randriamanantena, gouverneur de la région Ana­lanjirofo. L’occasion pour le Président de mettre un coup de pression sur les gouverneurs déjà installés, en soutenant, qu’ils seront « mis en compétition ». Selon Andry Rajoelina, les résultats de chaque gouverneur seront publiés à tour de rôle dans les médias et les réseaux sociaux. « Nous verrons alors, qui est le plus performant et qui est le moins compétent », lance-t-il, en ajoutant sans ambages, « ceux qui ne seront pas à la hauteur seront remplacés ».

À entendre les quelques mots qu’il chuchotait durant une descente pour constater l’avancée du pavage d’une rue à Brickaville, jeudi, l’éva­luation des gouverneurs devrait démarrer « d’ici un mois et demi ». Durant la nomination des premiers gouverneurs, en septembre 2019, il a été indiqué qu’il leur sera accordé « un an », pour faire leur preuve. Le Président himself l’a affirmé lors de la présentation du gouverneur de Matsiatra Ambony, à l’époque.

Parmi les travaux attendus des gouverneurs figure, entre autres, le pavage d’une dizaine de kilomètre de ruelles, au moins. Ils devront, égale­ment, dégager et terrasser, au moins une centaine de kilomètre de routes et de pistes intercommunales par an. Pour y parvenir une enveloppe de 1 milliard ariary est mise à leur disposition. « Le budget sera augmenté pour les gouverneurs les plus performants », annonce le Chef de l’État.