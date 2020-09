Nouvelle technologie – En lice pour le « First Global Challenge 2020 »

Entreprenants et conquérants. Ils illustrent avec une grande fierté une jeunesse continuellement en quête de défi à relever, inventive et qui tend toujours vers l’innovation. Il s’agit là des jeunes qui composent actuellement la fine équipe malgache qui ira bientôt représenter la Grande île à la prochaine édition du « First Global Challenge », plus connu comme étant les jeux olympiques consacré à la robotique, ainsi que le « Science, technology, engineering and mathematics » (STEM). On y retrouve ainsi Léondaris Radolaza Rafaliniaina, Zo-Hary Ralamboharisoa, Tahiry Manantsiory Randrianjatovo, Cynthia Ambinintsoa et Finoana Tiantsoa Razafindrakoto, tous âgés respectivement de 17 et 18 ans. Après les Etats-Unis en 2017, le Mexique en 2018 et Dubai l’année dernière, les jeunes malgaches que l’association « Stem4Good » prend sous son aile n’a cessé de porter haut l’étendard du pays dans cette compétition. L’équipe malgache chapeautée par Mendrika Razananiriana et Adrienne Irma Rabemanantsoa, est actuellement à la cinquième place sur cent soixante-quinze équipes internationales. La compétition qui a débuté le 27 juin se déroule à distance, à cause de la pandémie. Une belle prouesse que le ministère de la Communication et de la Culture, emmené par Lalatiana Andriantongarivo a tenu à saluer et qui a attribué à l’équipe son appui, que ce soit logistique ou moral. Résidant au Cefom Maibahoaka Ivato, l’équipe a fait plaisir à la ministre qui y a découvert le fameux robot conçu par nos jeunes. Il s’agit là d’une création robotique qui s’adapte parfaitement au contexte actuel, puisqu’il servira notamment à aider le personnel soignant, mais aussi utile dans les lieux de regroupement. Plus qu’un moyen de transport adéquat pour les aliments, le robot contribue au respect de la distanciation sociale. « Vous êtes de vrais modèles pour les jeunes» affirme la ministre.