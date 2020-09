Hommage au Professeur Milijaona

Le Professeur Milijaona Randrianarivelo­josia est une personnalité bien connue dans le monde de la santé. Un homme très peu bavard, d’un charisme très peu commun. Originaire de Fandriana, ce brillant personnage est connu et reconnu par ses pairs au niveau national, régional et international comme parmi les lumières dans son domaine. Derrière ses petites lunettes, un regard perçant parfois glacial qui a marqué plus d’un, il est connu par sa rigueur, sa droiture et sa culture de l’excellence.

Ceci explique cela. Le 21 Août 2020, l’Institut Pasteur de Madagascar annonce que deux membres de son équipe ont reçu le prix du Centers for Diseases Control (CDC) Center for Global Health Director’s Partnership Award dans la catégorie Mixed team. Le Pr Milijaona Randrianarivelojosia, chef de l’Unité de recherche sur le paludisme à Antananarivo et le Dr Laurence Baril, ancienne responsable de l’Unité d’épidémiologie et de recherche clinique de l’IPM ont été reconnus pour leurs travaux sur la résistance aux antipaludiques dans le cadre du réseau PARMA (PMISupported Antimalarial Resistance Monitoring in Africa) qui s’étend dans 16 pays dans le monde.

Milijaona Randrianarivelojosia, PhD, a obtenu son doctorat en maladies transmis­sibles et pathologies tropicales à l’Université Paris Descartes, France, en 2008. Il enseigne dans plusieurs universités du monde et est entre autres professeur de parasitologie à l’Université de Toliara à Madagascar. Depuis plus d’une dizaine d’années, il est chercheur principal à l’Institut Pasteur de Madagascar. Ce grand érudit est expert du paludisme et a mené d’innombrables travaux en parasito­logie et en entomologie. On ne compte plus ses publications qui sont des références internationales. Le Pr Milijaona a aussi joué un rôle essentiel dans la révision de la politique de traitement du paludisme à Madagascar et dans l’archipel des Comores.

Le Pr Milijaona est un scientifique au grand cœur. Outre ses projets de recherche et ses activités dans le domaine de la santé publique, il est également engagé dans diverses associations humanitaires, il soutient de nombreuses causes notamment celles des enfants autistes à Madagascar. On connait aussi ses actions dans le domaine de la cardiologie à travers une organisation qui mène des missions humanitaires pour aider les plus démunis et les personnes vulnérables à avoir des soins et équipements. Le Pr Milijaona est aussi membre de l’Akade­mia Malagasy.

L’exemple du Pr Milijaona mérite d’être célébré. Le prix reçu par son équipe est tout à l’honneur de Madagascar. « Ce n’est qu’un prix » dirait-il humblement. Mais en réalité, c’est plus qu’un prix. Dans le tumulte des discours politiques qui mettent à mal nos chercheurs et leurs compétences, nous pouvons affirmer que notre pays possède des perles rares. Le tout est de se poser la question: « mais qu’en faisons-nous »? Bien dommage et triste de constater que nul n’est prophète chez lui. Dans cette société malgache en mal de héros et de modèle, ce prix largement mérité par le Pr Milijaona est une occasion pour dire que Madagascar a des scientifiques qui tiennent la route et dont nous pouvons être fiers. Une opportunité pour prouver à nos jeunes qu’étudier, notamment dans le domaine scientifique, est important et tout à fait porteur.

En attendant, nous remercions et félicitons notre compatriote de porter bien haut notre pays. Merci au Pr Milijaona.