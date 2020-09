Histoires de l’îles – Tromelin, l’île des esclaves malgaches oubliés

Une … poussière perdue dans l’océan à l’Est de Madagascar, Tromelin n’est pas ce qu’on peut appeler un petit paradis. Bien au contraire, l’îlot est balayé nuit et jour par les alizés, sauf quand elles cèdent la place à l’assaut des cyclones et des tempêtes tropicales. La végétation n’est constituée que d’herbes et d’arbustes à l’aspect torturé par les vents. Les eaux par contre sont très poissonneuses, ce qu’explique peut-être le fait qu’il y a été recensé vingt six espèces de coraux.

Située à l’écart des routes de navigation, Tromelin n’est découverte qu’en 1722 par le navire français La Diane, de la Compagnie des Indes. Le commandant la baptise l’Ile des Sables en raison des plages l’entourant dans sa totalité. Elle est alors décrite comme une île plate sans relief « de 700 toises sur 300 environ ». L’indication de sa position varie d’une année à l’autre, selon les cartes établies par les navigateurs. Dans la nuit du 31 juillet 1761, la frégate L’Utile fait naufrage sur les récifs avec à son bord 142 hommes d’équipage et 160 Malgaches, hommes, femmes, et enfants embarqués illégalement à Foulpointe à destination de l’Ile Maurice appelée alors Ile de France.

L’équipage et une soixantaine de Malgaches parviennent à rejoindre l’île. Le reste des captifs périt dans les cales dont les issues sont clouées chaque soir pour prévenir toute mutinerie. Les naufragés creusent un puits pour obtenir une eau saumâtre, et se nourrissent de vivres récupérés, de tortues, et d’oiseaux marins. Ils parviennent à construire en deux mois une embarcation dans laquelle prennent place les membres de l’équipage qui promettent de revenir pour prendre les Malgaches. La promesse ne sera pas tenue, malgré les tentatives du Commandant Castellan pour obtenir l’autorisation nécessaire.

Ce n’est que le 29 novembre 1776, quinze ans après le naufrage, que le Chevalier de Tromelin, commandant la corvette La Dauphine, récupère les derniers survivants, très exactement sept femmes et un bébé de huit mois. A leur arrivée à Port Louis, l’enfant est baptisé Moïse, sa mère dont l’ancien nom était Tsimiavona devient Eve, et sa grand’mère Dauphine, en mémoire du bateau de leur sauvetage.

Une expédition archéologique menée par le directeur des Opérations du Groupe de recherches en archéologie marine Max Guéroud et l’archéologue Thomas Romon se rend en 2006 sur l’île pour faire la lumière sur les conditions de survie des esclaves abandonnés. « On a retrouvé de nombreux ossements de tortues et de poissons. L’arrivée des naufragés a dû causer un véritable bouleversement écologique sur l’île. On n’a pas l’impression que ces gens étaient écrasés par leur condition, mais qu’ils se sont organisés avec ordre et méthode ».

Une deuxième expédition en 2008 ne réussit pas à retrouver les sépultures observées en 1851 par un officier de marine anglais. Par contre trois bâtiments en blocs de corail sont découverts avec leur cuisine encore équipée d’ustensiles dont des récipients en cuivre récupérés dans l’épave. Des soubassements d’habitation en grès de plage sont également mis au jour. Une troisième expédition programmée en 2010 permet de retrouver d’autres bâtiments et divers objets dont des briquets à silex. Les résultats des différentes fouilles sont exposés au Musée de l’Homme à Paris à l’occasion des 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, dont l’Article 4 rappelle que « nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes ».

Le meilleur hommage aux naufragés abandonnés et oubliés est encore celui rendu par l’archéologue Max Guérout : « Ces gens, à qui on a dénié toute humanité et qu’on avait emmenés comme des animaux, se sont organisés et ont reconstruit une micro société sur un îlot désert et hostile ». On regrettera surtout l’ignorance par les Malgaches de ce qui fut une partie intégrante de leur Histoire. Eriger une stèle à Foulpointe en mémoire de ces compatriotes et de leur lutte pour la vie serait-il trop demander ?