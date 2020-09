Football – Académie élite : Don du Swift Hesperange

De bon augure en vue de la création de la future académie Élite des Barea. Le club luxembourgeois Swift Hesperange a offert un don de matériel pour l’académie. Les équipements ont été remis cette semaine, au Luxembourg.

« Le Swift Hesperange, représenté par son Directeur Sportif, son entraîneur et mon ami Justin ‘Plâtre’, a offert cette semaine du matériel de grande qualité pour la future académie Élite des Barea. Mon fils, Hadrien, m’a représenté lors de cette remise », s’est exclamé Nicolas Dupuis, au moment d’annoncer la nouvelle, jeudi soir sur les réseaux sociaux. Le sélectionneur des Barea a exprimé sa reconnaissance et félicite l’initiative de l’équi­pe luxembourgeoise : « Un geste qui compte et que je salue. Merci au club d’Hakim Abdallah, qui fait de bons débuts. Merci à tous les responsables du club. Bon championnat à vous. Amitiés à Justin (ndlr : Justin Randria­tsoaray, directeur sportif) ».

Pour rappel, Nicolas Dupuis projette de créer un centre de formation à Mada­gascar. Cette académie sera chargée d’accueillir les jeunes talents, puis de les transformer en footballeurs de haut niveau. Et ce, afin d’assurer la relève au sein de l’équi­pe nationale. Un projet très ambitieux.