Coronavirus – Étape finale de l’urgence sanitaire

La quinzaine d’état d’urgence sanitaire et de déconfinement progressif s’achève. L’annonce des nouvelles mesures à appliquer est attendue pour demain.

«La victoire est proche ». Ce sont les mots de Andry Rajoelina, président de la République, lors de sa dernière intervention télévisée, au sujet de la guerre contre le coronavirus. Quinze jours après, il devra à nouveau se présenter à la nation pour annoncer les nouvelles mesures qui seront en vigueur.

Le 13e round d’état d’urgence sanitaire arrive à terme, en effet. Quinze jours durant lesquels les restrictions ont été sensiblement allégées. Dans la région Analamanga, notamment à Antananarivo, épicentre de l’épidémie, la vie est pratiquement revenue à la normale. Plusieurs s’attendent donc, à ce que les prochaines mesures qui seront annoncées, en toute vraisemblance, par le Chef de l’État, sonnent l’étape finale de l’urgence sanitaire.

Les transports en commun, les taxis be surtout, seraient parmi les principaux vecteurs de la Covid-19. Leur retour durant ses quinze derniers jours ne semble, cependant, pas avoir impacté sur le nombre de contaminations enregistrés quotidiennement. La courbe de propagation du coronavirus, du reste, semble se stabiliser entre quatre-vingt et cent-cinquante par jour.

Durant toute la semaine, le président de la République était en tournée dans des localités de quelques régions. Il était, notamment, à Mora­manga et Fenoarivo Antsina­nana. Dans ses prises de parole, il a martelé son optimisme quant à une issue victorieuse de cette guerre contre le coronavirus. Le constat en tout cas est que, hors d’Antananarivo, les gens ont, visible­ment, repris une vie normale.

Progressif

C’est à peu près le cas à Antananarivo, où le couvre feu de 22 heures à 4 heures, est, toutefois, relativement appliqué. Cependant, les « afterworks », battent leur plein à partir de 17 heures, heure officielle d’arrêt des activités, jusqu’en milieu de soirée. Andry Rajoelina l’a reconnu, par ailleurs. Le maintien des restrictions sanitaires rigides, fait face à une pression économique de plus en plus forte.

Les transporteurs des lignes nationales ont fait entendre leur voix. Sur la télévision nationale, le 23 août, le Chef de l’État a annoncé la reprise de la ligne reliant Antananarivo et l’axe Nord Est. Un test en vue de la réouverture de toutes les lignes nationales, a-t-il indiqué. Les appels des acteurs politiques à une levée des restrictions sanitaires se multiplient, également. Rivo Rakotovao, président du Sénat, l’a réitéré, hier. Il a, néanmoins, souligné que cela doit se faire tout en maintenant les mesures barrières et en renforçant la veille sanitaire.

Le Chef de l’État l’a dit, il y a quinze jours. « Le virus est toujours là ». Le nombre de nouveaux cas enregistrés chaque jour le démontre. Il faudra, toutefois, apprendre à vivre avec. À l’allure où vont les choses, il est fort probable qu’un quasi retour à la vie normale soit décrété. La vigilance est, toutefois, de mise. Il est peu probable ainsi, que l’état d’urgence sanitaire soit levé. Il offre un cadre légal à des décisions d’exception, comme le simple fait d’imposer le port de masque.

Les gestes barrières salvateurs semblent, en effet, déjà oubliées par plusieurs. Même les chauffeurs et receveurs de taxis be les ont abandonnés après quelques jours de reprises. La vigilance et l’intransigeance des autorités sont donc, toujours nécessaire. Tout comme il y a quinze jours alors, la levée des restrictions pour certains secteurs d’activité toujours confinés devrait se faire de manière progressive. .