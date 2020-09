Bande dessinée – Dwa peaufine « Un Gasy à Paris »

Une nouvelle aventure de plus ou plutôt un autre voyage initiatique de la part de ce bédéiste émérite qu’est Dwa, « Un Gasy à Paris » nous invite à parcourir à ses côtés la ville des Lumières.

ENTRE découvertes et surprises, une chaleureuse immersion dans la ville de Paris, point de départ d’une épopée européenne unique se profile. Un artiste malgache nous livrera bientôt à travers ses illustrations, ce qui fait, entre autre, la splendeur de la celle qu’on surnomme également la capitale de l’Amour. Fort de cet esprit aventurier et nomade qui l’anime, lui conférant depuis ses débuts également une envie irrésistible d’immortaliser l’instant dans ses fameux carnets de dessins.

Eric Andriantsialonina, désormais plus communément reconnu comme étant le bédéiste Dwa nous peaufine un nouveau projet qui s’annonce ainsi comme étant à la fois poétique et fidèle à sa propre vision de l’Europe et de cette ville, cœur battante de l’Hexagone. Sobrement intitulée « Un Gasy à Paris », il s’agit de sa toute prochaine collaboration avec la maison d’édition Les Bulles dans l’Océan sise à la Réunion, un savant « road trip » à travers lequel il embarque le lecteur à s’imprégner notamment de Paris, de ses habitants, ainsi que de ses habitudes. « Il y a deux ans, à peu près à la même époque, j’ai eu le privilège de découvrir autrement la ville de Paris où j’ai effectué une résidence de trois mois grâce au Prix Paritana. Ça a été pour moi une très bonne expérience que je suis content de retranscrire dans ce pojet » souligne Dwa.

Projets

Décidément, l’illustrateur pluridisciplinaire qu’est Dwa promet ainsi de nous embarquer à chaque fois pour de charmants voyages à ses côtés dans le cadre de ses projets solo. Bédéiste et « carnétiste » confirmé, comprenez par là un dessinateur aguerri qui esquisse et immortalise aisément dans son carnet une scène ou un paysage, il reste ici fidèle à lui-même. « Un Gasy à Paris » faisant même plus ou moins suite à son précédent ouvrage, non pas dans son récit, mais plus dans le style, qui est « Back to Al Bak » sorti justement il y a deux ans. Ce dernier étant plus autobiographique, raconte avec une once de nostalgie, son retour dans son village natal d’Alatsinainy Bakaro où il a grandi. Tandis qu’avec « Un Gasy à Paris », l’insatiable aquarelliste nous emmènera cette fois de Paris à Bruxelles en passant par Angoulême, où il a croqué divers paysages et personnages, apportant avec lui un regard venu d’ailleurs. Prévu sortir très prochainement, « Un Gasy à Paris » prend actuellement formes et couleurs dans l’atelier de Dwa.