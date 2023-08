RESSOURCES NATURELLES – Une trentaine de tortues sauvées du braconnage

Une trentaine de tortues ont été sauvées d’un éventuel trafic. Elles ont été découvertes immobiles dans du sable, autour du village de Magnary à Itampolo, prêtes à être ramassées. «Les braconniers les mettent sur le dos pour qu’elles ne puissent pas s’échapper, jusqu’à ce qu’ils collectent le nombre de tortues dont ils ont besoin. Avec cette position, ils peuvent les ramasser facilement», note une source auprès de l’Alliance pour la survie des tortues (TSA), qui a prêté mains fortes à Biodiversity conservation Madagascar (BCM), pour les sauver. En tout, trente-sept tortues adultes ont été découvertes dans cette position, avant-hier et hier. «Nous craignons qu’il s’agisse d’un ramassage de masse. On en a trouvé vingt-quatre jeudi puis treize hier. Ces animaux ont été trouvés près de la plage, au bord du Canal de Mozambique. Nous redoutons qu’il y en ait d’autres», renchérit cette source. C’est un jeune berger qui a signalé l’existence de ces tortues. Des éléments de force de l’ordre ont été dépêchés dans ce village pour constater les faits et pour prendre les mesures nécessaires afin de sauvegarder les tortues. Les animaux sont gardés à la gendarmerie. L’enquête est en cours.