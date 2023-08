PROJETS DE SOCIÉTÉ – Ravinala airports s’engage avec les associations de jeunes

Ils sont au nombre de six à avoir été choisis pour être les lauréats du prix que Ravinala Airports a décidé d’attribuer. Des prix qui étaient destinés à des associations de jeunes résidant aux alentours de l’aéroport international d’Ivato. Pendant la journée d’hier, ces lauréats avaient défilé pour présenter un à un leurs projets sociétaux. « L’appel à projets avait mis l’accent sur trois thématiques principales, notamment l’éducation, l’environnement et le développement social des quatre communes aux alentours d’Ivato, à savoir Talatamaty, Mandrosoa, Ivato ou encore Anosiala », avait indiqué la société dans une communication. Au total, soixante groupes de jeunes ou associations avaient déposé leurs dossiers pour ce concours, seulement dix associations avaient été retenues pour la finale. D’après les responsables, « cela témoigne de l’intérêt des jeunes issus des communes aux alentours de l’aéroport pour le développement de leur localité ». D’après Felana Ratsimbazafy, directrice qualité et responsabi-lité sociétale de Ravinala Airports, « le choix n’a pas été facile pour désigner les lauréats, tant leur projets étaient travaillés». Pour l’éducation par exemple, c’est l’association « Ecovillage » qui a remporté le premier prix, un soutien de 15 millions d’ariary.

Appel à projets

« Notre projet était porté sur la création de potagers agricoles pour approvisionner régulièrement les cantines scolaires aux alentours de notre commune, Soacinarivo », expliquent les membres du groupe. L’association « Sekool Madagascar-Anoka » a également remporté le premier prix dans la catégorie développement social, son projet a pour sa part, pour but de former et d’aider les femmes chefs de ménage à créer leur propre emploi. « Anoka qui veut dire abondance aiderait les mamans des enfants à Sekool à revendre leur productions artisanales, notamment les fruits séchés sur le marché », avaient indiqué les bénéficiaires. À en croire Felana Ratsimbazafy, « l’enjeu de cet appel à projets est d’impacter positivement les communes aux environs de l’aéroport international d’Antananarivo ».