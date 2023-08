MUSIQUE – Jazz@tohatohabato promeut les talents des artistes malgaches

L’événement organisé par le Jazz Club de CGM intitulé “Jazz@tohatohabato” aura lieu du 9 au 13 août 2023 en promouvant la musique Jazz.

La 12e édition de « Jazz@tohatohabato » se déroulera du 9 au 13 août. Organisée par le Jazz Club de Cercle Germano-Malagasy (CGM), cet événement annuel ambitionne de créer un lien entre le patrimoine historique de l’escalier d’Antaninarenina et la musique jazz ainsi que de promouvoir le jazz à Madagascar. Le programme s’étale sur cinq jours, avec des activités variées. La première journée, baptisée «Jazz Kids», se déroulera à partir de 9 heures à Ivokolo Analakely, où de jeunes talents en musique jazz monteront sur scène, qu’ils fassent partie du Jazz Club ou non. Ils seront accompagnés par des membres du Jazz Club. Le jeudi, c’est le « Jazz VIP », sur invitation, pour ceux qui se sont inscrits préalablement. Les membres du Jazz Club les accompagneront également. Le vendredi sera dédié au «Jazz Quartier», offrant une opportunité à tous de découvrir la musique jazz jouée par le Jazz Club. «Un camion de scène traversera différents quartiers, de Analakely à Sabotsy Namehana, avec une pause à Ankazomanga pour présenter les talents et permettre aux riverains de profiter de la musique jazz. À Sabotsy Namahena, un grand spectacle de deux heures aura lieu» souligne Ranja Raveloson, coordinatrice de CGM.

Édition spéciale

La commune urbaine d’Antananarivo collabore avec les organisateurs en fermant la circulation sur la route devant l’escalier d’Antani­narenina pour accueillir le «Jazz Street». Une scène ouverte s’ouvrira à partir de 18 heures, promettant une soirée festive. Le dimanche 13 août, à 13 heures, la «Grande scène» offrira une fusion de différents styles de musique avec le jazz, incluant « vako-drazana », des spectacles avec Raintelo, Rajery et Nanie en tant qu’invitée spéciale et bien d’autres talents. «Cette fois-ci, les talents malgaches seront mis en avant, ainsi que ceux du Jazz Club. Comme chaque année, nous avons invité des artistes allemands mais cette édition est vraiment spéciale en célébrant les talents locaux», confirme-t-elle. A noter que le Jazz Club, créé en 2009 et comptant actuellement 120 membres, est à l’honneur de cette 12e édition. L’événement attend plus de 2 000 personnes, promettant de ravir les passionnés de musique jazz et de célébrer cette riche culture artistique.