MAHAJANGA – Nomination d’un nouveau directeur de la Jirama

Valse de nominations à la Jirama de Mahajanga. La direction interrégionale de la Jirama de Mahajanga se trouve entre les mains d’un nouveau directeur depuis jeudi dernier. Il s’agit de Jean-Claude Rakotoniaina. Il succède à Maurille Mananjara, qui a été reconduit à ce poste durant moins de deux ans. Il a déjà occupé la fonction en 2018 jusqu’en 2021, mais a été remplacé par Malala Andriamasy, depuis février 2021 jusqu’en 2022. Cette dernière alors mutée ailleurs, Maurille Mananjara a repris son poste. Aujourd’ hui, il est de nouveau affecté ailleurs. En treize ans, cinq directeurs ont dirigé la Jirama de Mahajanga. Maurille Mananjara, a succédé à Bruno Rabevahoaka, ex-directeur de 2016 à 2019 qui a lui-même succédé à Raymond Jean-Louis Randriatsimialona, de 2010 à 2016. La présentation officielle du nouveau directeur au gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andrianto­manga, a eu lieu jeudi dernier au bloc administratif d’Ampisikina. Le nouveau directeur régional a promis de consentir des efforts pour résoudre le problème de délestage afin que les habitants puissent vivre dans la sérénité. Mais la situation a de nouveau empiré à Maha­janga vu les séries de coupures intempestives de courant qui durent plus de neuf heures en une journée dans certains quartiers. S’ajoute à cela, la pénurie d’eau dans plusieurs quartiers depuis plusieurs jours comme à Mahavoky atsimo et alentours jusqu’à Tsaramandroso ambony. La ville de Mahajanga est plongée dans l’obscurité totale toutes les nuits avec le délestage qui intervient plus de trois fois jusqu’à l’aube à partir de 22h.