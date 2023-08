JIOI 2023 – RUGBY À VII – Madagascar vise les deux médailles d’or

à vingt jours de la cérémonie d’ouverture de la XIe édition des JIOI de 2023 que Madagascar va abriter du 25 août au 3 septembre, toutes les disciplines sont en plein regroupement et sont dans la dernière ligne droite de la préparation. Les deux équipes nationales Makis seniors hommes et dames continuent leur préparation deux fois par jour, soit sur le terrain annexe du stade Makis d’Andohatapenaka, soit sur le terrain de Malacam à Antanimena. Les Makis seniors dames, avant de rejoindre leur hôtel pour les 10 jours de compétition des JIOI, résident, pour le moment, à Andohatape­naka, dans la maison de Malagasy Rugby. Elles sont au nombre de 21 pour le stage bloqué. Par rapport à l’effectif habituel qui a participé au Challenger series au Markotter Stadium de Stellenbosch en Afrique du Sud, il n’y a pas trop de changement. Malagasy Rugby fait confiance aux joueuses d’expériences comme Claudia Maminirina Rasoa­malala, Délphine Sarindra Raharimalala, Valisoa Erickah Razakaniaina ou Marie Christine Bodonandrianina. Pour Antsoniandro Andrianorosoa, directeur technique national de la Fédération malgache de rugby ou Malagasy rugby, il a expliqué que «la préparation suit son cours normal et les athlètes s’impliquent toutes, en donnant le meilleur d’elles-mêmes. Nos rugbywomen savent très bien leur mission, celle de gagner la médaille d’or du rugby à VII à la maison. Elles sont toutes en forme.»

Asseoir la domination

La ministre coach de la discipline, Gabriella Vavitsara Rahantanirina, ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Profession­nelle, en rendant visite à nos joueurs et joueuses, le 1er août dernier, a motivé encore plus les athlètes avec les différents dons qu’elle a offerts. Ces dons sont composés, notamment, de serviettes de bain, de dentifrices, de brosses à dents, d’huiles de massage (Katrafay, Cannelle, Ravintsara, Gingembre), de prises multiples et de divers lots de médicaments pour veiller à la santé de chaque joueuse et joueur. Quant aux hommes, ils sont regroupés au sein du Vanillier d’Andohatapenaka. Ils sont également au nombre de 21. Malagasy Rugby a fait appel à des joueurs d’expériences comme Lahatra Ramamonjisoa de FTM, Tiana Kely de Cosfa, ou encore Gros de FTM et tant d’autres. Dans moins de 10 jours, la liste finale des 12 joueurs masculins et des 12 rugbywomen sortira. Les deux équipes nationales sont toutes unanimes sur un seul objectif: se parer de l’or pour asseoir la domination malgache sur l’océan Indien.