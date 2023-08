JEUX DE LA FRANCOPHONIE – Les artistes profitent des rencontres avec les internationaux

WW Les Jeux de la Franco­phonie offrent une précieuse expérience pour améliorer les performances des artistes malgaches à Kinshasa du 28 juillet au 6 août. Madagascar y était représenté dans 7 catégories culturelles telles que Natioranomena Narda pour la littérature, Moustik Crew pour le Hip-hop, Pi Freestyle pour la jonglerie, Richianny Ratovo pour la peinture, Fitiavana Ratovo Andrian­tseheno pour la sculpture, Toky Dimbimalala Andria­malantomanga pour la photographie et le groupe Ndaty Lahy pour la chanson. Même si la plupart d’entre eux n’ont pas réussi, cette compétition fut une expérience enrichissante en termes de performance. «Malgré les retards de deux heures lors de chaque compétition, nous avons tiré des leçons pour nous améliorer à la prochaine compétition similaire» exprime Patô Ramamonjisoa de Pi Freestyle. «La groupe a eu de bonnes collaborations avec les danseurs de Hip-hop d’autres pays. Nous sommes adversaires sur scène mais nous nous considérons plus comme des frères en dehors. Nous avons eu des très bons échanges hier en rencontre avec les juges et les danseurs locaux» souligne Angeluc Rehava du Moustik Crew. Richianny Ratovo a remporté l’or en peinture, Fitiavana Ratovo Andrian­tseheno l’argent en sculpture. Natioranomena Narda n’a pas été choisi dans les trois premiers, Toky s’est classé 5e, Ndaty Lahy s’est arrêté en 1/4 de finale, Pi Freestyle a été éliminé en 1/4 de finale, tout comme le Hip-hop. Quels que soient les résultats, ces artistes restent positifs et gardent la tête haute.