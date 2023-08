FOOTBALL – JEUX DES ILES – Les Barea s’imposent 3 à 0 contre Eden

Trois victoires en trois matches. Les Barea se sont imposés sèchement 3 buts à rien en match amical contre l’Eden, club D1 au cham-pionnat de la ligue du Boeny hier matin au stade Rabemanan­jara. Les trois buts de la sélection nationale ont été tous marqués de la tête en première période, dont un doublé du milieu du Saint-Michel United des Seychelles, El Hadari Ylan Clovis Raheri­niaina Ahmad et celui de l’attaquant de l’Ajesaia, Feno­hasina Gilles Razafimaro. L’entraineur a fait tourner et tester les remplaçants en deuxième mi-temps. «Ce n’est pas la victoire qui compte mais plutôt d’avoir pu appliquer et bien maîtriser ce que nous avons travaillé en regroupement», souligne le sélectionneur Romuald Félix Rakotondrabe dit «Rôrô». «Les joueurs ont bien appliqué les consignes. Nous avons consolidé la tactique et le projet de jeu. Je pense que nous avançons bien», se réjouit le coach Rôrô. Point final sur le regroupement des Barea à Mahajanga qui a duré deux semaines. Les hommes de Rôrô y avaient disputé trois matches amicaux dont les deux premiers contre la sélection du Boeny (2-1) le 23 juillet et la sélection mahoraise (3-1) le 30 juillet.

Repoussé

Le groupe rejoindra la capitale ce samedi ou il va poursuivre la préparation jusqu’aux Jeux. La sélection est pour l’heure composée de vingt-trois présélectionnés, tous des locaux à part El Hadari. Aux dernières nouvelles, les cinq expatriés de la Réunion ne débarqueront que le 12 août, c’est-à-dire le week-end prochain. «La ligue réunionnaise a avancé pour le 11 aout au lieu du 13 initialement, la dernière journée de sa compétition mais ne l’a finalement pas annulée ou reportée», explique le sélectionneur malgache. Les Barea comme les équipes nationales des autres disciplines concernées aux Jeux vont ainsi fignoler la préparation dans la capitale pour les deux dernières semaines et quelques jours. La compétition de football débutera le 24 août, un jour avant la cérémonie d’ouverture. Les footeux attendent impatiemment la répartition de groupes. Les yeux de tous seront plutôt braqués sur les Barea qui avaient décroché pour la dernière fois la fameuse médaille d’or en 1993, il y a trente ans, aux Seychelles.