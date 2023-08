ÉLECTRICITÉ – Le délestage reste plus que jamais d’actualité

Pari raté. La Jirama n’a pas réussi le challenge du President Andry Rajoelina, de mettre fin au délestage, trois semaines après sa conférence de presse télévisée qui s’est tenue le dimanche 16 juillet. Les coupures de courant persistent et reprennent même de plus belle. La Jirama informe déjà, ses abonnés, que ce dimanche, l’électricité sera coupée toute la matinée, de 7 heures à midi, dans plusieurs quartiers du Sud dAntananarivo, comme à Andohan’i Mandroseza, à Ankatso, à Tsiadana, à Namontana, à Ankadimbahoaka, à Tanjombato, à Soavina, à Itaosy, à Ampitatafika, à Fenoarivo, à Arivonimamo, à Iavoloha, à Andohara-nofotsy, entre autres, pour remplacer des poteaux électriques. Puis toute la journée, de 7 heures à 17 heures, dans les quartiers autour d’Ankorondrano, d’Ivandry et d’Alarobia, pour remplacer des fils conducteurs d’électricité. Hier, plusieurs quartiers ont encore été touchés par des coupures de courant. Un délestage tournant a été programmé entre 11 heures et 13 heures, hier, au niveau de plusieurs quartiers, comme à Sabotsy Namehana, à Andraisoro, à Ambohima-ngakely, à Ilafy, à Andraharo, à Ambohimanarina, à Talamaty, à Ivato, aux 67 Ha, à Isotry, à Isoraka, à Manjakaray, à Ivandry, à Andranobevava, à Andava-mamba, à Manarintsoa, à Ampefiloha. D’autres quartiers ont été touchés par des coupures, non inclus dans le programme de délestage. La Jirama ne qualifie pas de délestage toutes les coupures. Sauf que les résultats sont les mêmes pour les usagers. De longues coupures d’électricité qui perturbent tout le quotidien familial. La Jirama a du mal à trouver des solutions.