DOUBLE ACCIDENT À AMBOHIJATOVO – Le mauvais état des taxis-be pointé du doigt

En moins de 24 heures, de vieux taxis-be de la ligne 119 se sont écrasés sur la descente d’Ambohijatovo, faisant des blessés graves. L’état des véhicules est mis en cause.

Cercueils roulants. Une série d’accidents de la circulation a impliqué des taxis-be de la ligne 119 sur un même endroit. En moins de 24 heures, deux minibus opérant sur la même ligne ont été impliqués dans des accidents de la circulation sur la descente d’Ambohi­jatovo. Une dizaine de blessés sont répertoriées. Pour chacun des deux accidents, des défaillances mécaniques sont signalées. Les freins seraient subitement devenus inopérants. Parmi les victimes, six se trouvent encore dans un état préoccupant. Les deux véhicules de transport en commun avaient tous les deux des passagers à bord; ils venaient de quitter le terminus d’Ankatso pour rejoindre 67 ha lorsque l’irréparable s’est produit. Le premier cas est survenu dans la soirée d’avant-hier aux alentours de 19 heures. Selon des témoins oculaires, le chauffeur de la Mazda a précipité son véhicule sur l’îlot faisant office de rond-point au pied de la descente d’Ambohijatovo en esquivant un deux-roues se trouvant sur son passage.

Demi-tonneau

Le minibus a fait une embardée lorsque ses roues ont abordé à toute vitesse les rebords de l’îlot. Les vitres latérales ainsi que le pare-brise du minibus ont volé en éclats lorsqu’il s’est renversé sur son flanc droit. La carrosserie a été écrasée par le violent choc et des passagers se sont blessés en se cognant violemment sur les bords des sièges et l’ossature du toit. D’autres se sont pour, leur part, coupés avec des éclats de verre. Dans un sauve-qui-peut, les passagers piégés à bords se sont extirpés par les fenêtres et les portières. La Mazda a été par la suite remise sur ses quatre roues. Entre-temps, des éléments d’intervention des sapeurs-pompiers et de la police nationale sont venus à la rescousse. Le deuxième accident impliquant un minibus similaire, travaillant sur la même ligne et pour la même coopérative, s’est en revanche produit hier après-midi vers 14 h 30, tout près de l’îlot où le premier taxi-be s’est écrasé la veille. Cette fois-ci, c’est une vieille Nissan Urvan qui a torpillé un poteau électrique de la Jirama près d’un arrêt bus, au pied de la descente. La face avant du minibus a été réduite en amas de ferrailles inextricables. Les passagers installés dans la partie avant droit ont été les plus touchés. Sitôt dégagés du véhicule, ils ont été aussitôt évacués à l’hôpital.