DIGITALISATION – Des matériels informatiques pour améliorer la fiscalité locale

Dans le cadre de l’amélioration de la fiscalité au sein de la commune urbaine de Mahajanga, la Gescod a procédé à la remise de matériels informatiques, jeudi dernier. Il s’agit d’une deuxième vague de lots comprenant des ordinateurs de bureau à écran plat. La cérémonie officielle s’est déroulée en présence de la présidente de la délégation spéciale, Tonganirina Zafiarinefo Velomary et effectuée par la représentante de Gescod à Madagascar, Cécile Sicard. « La CUM prévoit de digitaliser ses services au public, toujours dans le souci de redevabilité. Ceci, dès la réception des dossiers au niveau des guichets uniques et d’étendre cela jusqu’aux divers bureaux. La CUM se lance actuellement dans la réforme de son administration. La cellule informatique a développé un logiciel de circuit de dossiers qui permettra aux responsables au sein de la municipalité de suivre en temps réel le traitement des dossiers suivant leurs numéros d’enregistrement. Ce logiciel pourra servir au mieux les contribuables pour un suivi plus transparent de leurs dossiers », a expliqué, la PDS. Le service de l’état-civil et l’impôt foncier bénéficieront de l’utilisation de la nouvelle technologie de digitalisation. Rappelons que la Gescod a appuyé la commune urbaine de Mahajanga dans la mise en place des guichets uniques.