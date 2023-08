CODE DE TRAVAIL – Le droit à l’allaitement négligé

Les mères travailleuses devront avoir une heure par jour pour l’allaitement de leur bébé en milieu de travail. Cependant, les entreprises limitent ce temps octroyé comme à leur convenance. L’allaitement est une action très importante pour les mères qui viennent d’accoucher. À l’occasion de la semaine internationale de l’allaitement maternel, les médecins ont mis l’accent sur la liberté que les mères devraient avoir lorsqu’elles allaitent, en période de travail. Les mères ont le droit de prendre le temps pendant l’allaitement, ce qui est conforme au code du travail, article 98. Mais cela ne doit pas dépasser une heure dans la journée. En effet le thème pour cette année mettra l’accent sur l’allaitement maternel et le travail. Les entreprises sont incitées à l’application de cette loi, vis-à-vis de la mère. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) rappelle, « cette semaine est une occasion stratégique de défendre les droits essentiels à la maternité, où l’allaitement prend une place importante. Ces informations sont urgentes pour faire en sorte que les femmes puissent allaiter aussi longtemps qu’elles le souhaitent ». Les femmes devraient en profiter jusqu’à ce que leur enfant ait au moins quinze mois. Qui plus est, l’allaitement exclusif est recommandé par les médecins jusqu’aux six mois du nourrisson. Les entreprises qui ne respecteraient pas ces conditions seront sanctionnées conformément à cette loi.

Ce code du travail doit de ce fait prévoir des dispositions pour permettre aux mères de poursuivre leur allaitement. Les médecins confirment que l’allaitement au lait maternel est une source de bonne santé tant pour la mère que pour l’enfant. « En premier lieu, l’allaitement maternel est la meilleure source de nutrition pour votre bébé. Le lait maternel contient toutes les vitamines et nutriments dont votre bébé a besoin pour grandir en bonne santé. Il peut être utilisé comme une contraception naturelle, à condition que la mère ne donne rien que le lait maternel durant les six premiers mois », explique Mendrika Andriamalala, sage-femme et propriétaire du Cabinet « Mizara Tsiky » à Ambohima-ngakely. Il existe une formule spéciale qui peut être utilisée à la place du lait maternel, si la mère a une raison particulière de ne pas allaiter. Différents substituts du lait maternel peuvent être fabriqués en fonction du poids, et des mois des bébés. « Cependant, il faut être prudent, car parfois, l’enfant est allergique au type de lait et développe une allergie ou un eczéma. Vous devez consulter un médecin avant d’utiliser ces substituts de lait », ajoute encore la sage-femme. Plus d’un demi-milliard de femmes qui travaillent ne bénéficient pas des dispositions de base relatives à la maternité ; et beaucoup d’autres se retrouvent sans soutien lorsqu’elles retournent au travail. Cette première semaine du mois d’août est pour les demandeurs une occasion de confirmer cette loi et aussi de revendiquer son application.