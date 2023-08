Claudine Nomenjanahary battue en finale du 200 m

L’aventure de Claudine Njarasoa Nomenjanahary, la sprinteuse malgache qui a représenté Madagascar sur la distance de 100 et 200 mètres, a pris fin hier lors de sa dernière finale au 200 mètres. Elle a fini cinquième de la course avec un temps de 23.78. La Côte d’Ivoire a remporté l’or et l’argent respectivement par le biais de Gbai Jessika Lauren qui s’est adjugée la médaille d’or (22.43), avec en prime le record des jeux, et de sa compatriote Koné Mamboundou (22.53) qui occupe la deuxième marche du podium. Le bronze est revenu à la marocaine Sara El Hachimi (23.22).