BASKETBALL- U18 – Les filles de MB2ALL out, Lucadro dans le dernier carré

Le championnat de Madagascar de basketball de la catégorie U18 filles et garçons à Ambositra est proche de son dénouement final. Dans les matchs des quarts de finale joués hier, dans un duel entre deux clubs d’Anala­manga, les basketteuses de MB2ALL ont été battues par Lucadro sur le score de 31-37. C’était un match équilibré du début jusqu’à la moitié du quatrième quart temps. Plus incisives sur l’attaque et les rebonds offensifs, les filles de LUCADRO ont pris le dessus durant les quatre dernières minutes. L’équipe championne en titre, JEA Vakinankaratra a surclassé SEPA ABM Boeny sur le score de 63-54. Fidèle à son principe de jeu qui est d’étouffer ses adversaires avec des jeux rapides et l’adresse au tir, les filles de JEA n’ont plus qu’une étape à franchir: se qualifier en finale pour défendre son titre.