ANKARAOBATO – Six vandales arrêtés

Vandalisme sur bien commun. Six individus ont été arrêtés par des éléments de patrouille de la police à Ankaraobato dans la soirée d’avant-hier. Ils étaient en train d’arracher à l’aide d’une barre à mine un portique limiteur de gabarit lorsque les policiers les ont cueillis. Les malfaiteurs avaient déjà réussi à creuser les bases du portique lorsque des hommes du poste de police à Ankaraobato ont débarqué. L’acte a été commis aux alentours de 20 h 30. Pensant être inaperçus en commettant le vol dans la pénombre, les six individus n’ont pas vu venir les policiers. Pris sur le fait, barre à mine entre les mains, ils n’ont pas pu aller bien loin. Les malfaiteurs habitent dans les parages. D’après les informations recueillies, ils allaient prendre les tubes métalliques du portique pour les vendre en ferrailles. Les policiers du poste avancé de la police à Ankaraobato multiplient les patrouilles nocturnes afin de renforcer les dispositifs de sécurité et débusquer les bandes qui rôdent dans cette périphérie Sud de Tana. L’opération menée a déjà fait ses preuves mais cette fois-ci, ce sont des vandales qui se sont fait prendre dans les mailles des filets.