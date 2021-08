Routes nationales – Sabotages ou incompétences ?

La plupart des routes nationales se trouvent dans un état lamentable. Leur détérioration constitue un frein au développement économique.

Un véritable parcours du combattant. Rouler sur les routes nationales constitue une galère pour les automobilistes en particulier la RN 2 menant vers Toamasina et la RN7 vers Antsirabe, Fianarantsoa et Toliara et la RN4 vers Mahajanga. Sans oublier la RN 6

Cela fait un bon bout de temps que ces axes se trouvent dans un état lamentable mais aucun chantier n’est visible. Construite par les Chinois en 1990, la RN2 n’a jamais fait l’objet d’un entretien particulier de la part des Travaux publics censés assumer cette tâche. Avec le nombre de camions qui y circulent avec leur poids et grosseur, il est logique que la route se dégrade très vite. Des trous béants parsèment la route sur une grande partie du trajet compliquant la circulation et les risques d’accident. « Il nous faut trente heures pour faire le trajet Tana-Toamasina au lieu de huit heures auparavant » se lamente un camionneur. « C’est infernal. Après chaque voyage, il faut réviser la voiture. Les quatre amortisseurs sont usés au bout d’un aller et retour » renchérit un chauffeur de taxibrousse qui pense qu’il va falloir augmenter le prix du ticket pour rentabiliser le trajet. Les soi disant travaux entrepris depuis Brickaville semblent avoir été abandonnés.

Sur la RN4 le cauchemar est le même. Pire, c’est l’anarchie qui règne tout le long des 700 kilomètres du parcours.

Anarchie

Mauvais état de la route étant, tout le monde tente de se frayer un chemin pour éviter de tomber dans un cratère. Les taxibrousses dictent leur loi sans le moindre respect des autres usagers. En cette période de vacances et après une période de vache maigre à cause du confinement, ils font un cours de rattrapage accélérée.

Ce mauvais état de la route a un coût économique énorme. Il est en partie à l’origine de la hausse généralisée du prix des produits usuels comme le riz, l’huile, le sucre, les œufs et les produits importés qui arrivent au port et qu’on doit acheminer dans la capitale ou dans d’autres villes par la route. Conjuguée à la hausse du fret , cette situation débouche par un prix exorbitant aux consommateurs.

Le fait qu’on laisse l’état des routes se dégrader délibérément s’assimile à un sabotage économique et politique du pays. A moins qu’il ne s’agisse tout simplement de l’incompétence étant donné que gouverner c’est prévoir. On ne devrait donc pas en arriver là. C’est comme s’il n’existait pas un ministère des Travaux publics.

Le mauvais état des infrastructures en particulier les routes illustre l’inefficacité d’un pouvoir. Avoir des routes en bon état est un droit pour les contribuables.

On a beau construire de nouvelles routes un peu partout, cela ne sert à rien si le réseau existant n’est pas bien entretenu. On peut construire 1000 km de nouvelles routes, cela n’a aucun sens si on perd 10..000 km d’anciennes routes. Ce qui était le cas entre la première et la seconde république. Entre la route de la Concorde promise par Ratsiraka et le réseau existant comme la RN 6, RN 13… qui ont disparu faute d’entretien, c’était le néant. Cela risque d’être encore le cas. Les axes Moramanga-Ambatondrazaka, Ambilobe Vohemar, Tolagnaro-Vangaindrano seront bientôt terminés mais on mettra sept jours et six nuits pour aller à Toamasina, une semaine pour rejoindre Mahajanga. A méditer.