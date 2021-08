Morondava – Le foyer du vice-président du FLM consumé

Terrible. Une maison à Betela parmi les plus anciennes dans la ville de Morondava a été réduite en cendres, mardi soir. Elle fut occupée par des missionnaires norvégiennes vers 1­900. Actuellement, c’est le pasteur Velomahatombo, président synodal de l’église luthérienne de Menabe et non moins vice-président national de l’église luthérienne qui y réside avec sa famille. Il habite l’étage, tandis qu’un éducateur de sourd-muet loge au rez-de-chaussée.

L’habitation est construite en bois dur de la région. Les locataires étaient tous absents pendant qu’elle a pris feu à 17h09.

Alertés par les crépitements et le panache de fumée, les voisins et les forces de l’ordre se sont dépêchés pour évacuer les biens. L’incendie s’est très vite développé à cause du vent plus ou moins violent. Quelques meubles et documents ont pu être sauvés.

Aucune perte en vie humaine ni blessé n’ont été constatés. La police était toujours en train d’évaluer le préjudice, hier. D’après les indices glanés sur les lieux, l’embrasement pourrait être d’origine criminelle. Une enquête a donc été ouverte pour en savoir plus de détails.