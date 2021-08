Formation professionnelle – Des journalistes procèdent à une soutenance

Fin des cours pour les quarante journalistes professionnels, qui ont participé à la formation organisée par le ministère de la Communication et de la culture. L’apprentissage consiste à professionnaliser les journalistes déjà en exercice. Les apprenants ont procédé à une soutenance, au Centre d’études et de formation mutlimédia (Cefom) à Maibahoaka Ivato, du 2 au 4 août. « La mise en place d’un programme qui vise à aider les journalistes qui ont soif d’acquérir de nouvelles compétences et de renforcer leurs connaissances, est la priorité du ministère. », déclare le directeur général de la Communication, auprès du ministère de la Communication et de la culture, Fetra Rakotondrasoava, dans le cadre de cette soutenance, hier. Cette formation professionnalisante répond, notamment, aux besoins au niveau des régions, dans lesquelles, les centres de formation en journalisme n’existent pas.

À cause de la crise Covid-19, le temps de formation a été prolongé pour cette première promotion. Elle a duré plus d’un an, au lieu de dix mois. La sortie de promotion de ces quarante journalistes, qui portera le nom Père Rémi Ralibera, est prévue pour vendredi.