Football – Telma coupe : CS-DFC et CFFA en finale

Les rencontres du dernier carré de la coupe nationale se jouaient hier au By Pass. Les vainqueurs du jour se nomment CS-DFC et CFFA, respectivement devant Uscafoot et Elgeco Plus.

Qui aurait cru au début, que CS-DFC et CFFA attein­draient la finale de la Telma Coupe de Madagascar. Et ce, en éliminant tour à tour les grosses écuries de la compétition.

CS-DFC a écarté Uscafoot, à l’issue de la première demi-finale d’hier, sur la pelouse du By Pass. Les deux clubs s’étaient déjà affrontés à deux reprises cette saison, en championnat de Mada­gascar D1. Ils avaient alors glané chacun une victoire.

Le duel d’hier consistait ainsi à les départager. Et il a tourné en faveur de l’équi­pe née de la fusion entre feu CNaPS Sport et Disciples FC. Aucun but à signaler, que ce soit durant le temps réglementaire ou durant la prolongation.

Niasexe et ses coéquipiers ont dû attendre la séance fatidique des tirs au but pour s’imposer, sur le score de 4 à 2.

L’autre match du dernier carré opposait CFFA à Elgeco Plus. CFFA, c’est le bourreau de l’AS Adema en quart de finale. Après avoir éliminé le champion national D1, la formation de Titi Rasoanaivo s’attaquait à l’ancien triple vainqueur de la coupe.

Doublé

Comme lors du tour précédent, CFFA est sorti victorieux de sa confrontation avec une grosse écurie, sur le score de 2 à 0. Déjà buteur face à l’AS Adema, son ancien club, Rinho a récidivé hier.

Il a inscrit un doublé. À la 68e minute de jeu, il s’est retrouvé libre de tout marquage au point de penalty. À la réception d’un centre à ras de terre de Bela, ancien pensionnaire d’Elgeco Plus, il a repris le cuir du gauche pour le placer dans le petit filet du premier poteau.

Le but du break est, quant à lui, survenu dans les arrêts de jeu. 92e minute, alors que Safidy et consorts poussaient pour égaliser, une contre attaque éclair de CFFA a permis à Tsito de se présenter seul face au gardien adverse.

Cependant, il a été repris au dernier moment par Ando, l’ancien arrière-stoppeur de la CNaPS Sport. L’arbitre a désigné sans hésiter le point de penalty. Et Rinho s’est chargé de la transformation.

CS-DFC et CFFA se dis­puteront donc le titre, dans quelques jours. Les deux équipes croiseront le fer ce dimanche, pour la succession de Fosa Juniors au palmarès. Rendez-vous au stade Barikadimy de Toamasina.