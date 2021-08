Corbillard

Arrêtez le massacre. Un camion sans feu ni pneu a encore ôté la vie à un jeune garçon et son petit neveu fauchés alors qu’ils étaient sur un trottoir de la route digue. Le camion vieux d’un demi-siècle roulait à tombeau ouvert, selon des témoins alors qu’il n’avait pas de pédale de frein. Les deux victimes ont été bien évidemment tués sur le coup ayant servi de taquet d’arrêt au camion fou.

Hélas, il ne sera pas le dernier à tuer des victimes innocentes. Il y en eu à Fianarantsoa il y a deux ans, il y en a eu dans toutes les villes et dans le monde entier.

La série va toujours se perpétuer tant qu’on laisse circuler ces corbillards en devenir. Tant que les visites techniques sont tout sauf un véritable contrôle de tous les véhicules, en particulier les vieilles caisses, les corbillards en devenir. Tant que les contrôles routiers se contentent de vérifier l’assurance de la voiture et le permis du conducteur sans vérification des petits détails du véhicule, on continuera à entendre ces vieux camions commettre des crimes un peu partout.

Et ce n’est pas tout. L’état des voitures est une chose, l’aptitude du conducteur en est une autre. Avec la rareté sinon l’inexistence d’auto-école pour poids lourds, on se demande où ces chauffards ont appris à manipuler un camion et comment ont-ils réussi leur examen. La réponse se trouve dans la corruption qui mine tous les secteurs.

Il y a fort à parier que les contrôles vont être sévères pendant quelques jours après ce drame. Les vieux camions risquent la fourrière mais l’hirondelle ne chantera qu’un seul été. Il jouera par la suite l’oiseau de mauvais augure et chantera la sonnerie aux morts.

Ces vieux camions et bus mal entretenus compliquent par ailleurs la circulation déjà saturée par le nombre excessif des voitures. Si on arrive à les enlever pour de bon de la circulation, on aura fait un grand coup de balai dans la gestion du trafic. C’est ce genre de problème qui devrait préoccuper les députés. Il faut une proposition de loi pour interdire les voitures âgées de plus de vingt ans d’entrer à Madagascar et surtout de circuler. On pourrait enlever de la circulation jusqu’à quelques millions de véhicules. Une bonne chose de faite.