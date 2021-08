Antsiranana – Vigilance face aux maladies importées des animaux

Les vétérinaires se sont réunis à Antsiranana pendant quatre jours. L’objectif était de se former afin d’anticiper une éventuelle importation de maladies transmissibles.

APRÈS Morondava, la capitale du Nord est actuellement le rendez-vous des vingt-cinq vétérinaires de l’administration et des vétérinaires sanitaires issus des cinq régions à savoir Boeny, Betsiboka, Sava, Diana et Sofia. Ces vétérinaires ont bénéficié d’une formation de quatre jours axée sur le renforcement de leurs compétences concernant la collecte , le stockage et l’envoi des prélèvements sanguins effectués sur les animaux vers les laboratoires locaux ou à l’étranger. Ce, en cas d’importation de maladies transmissibles des animaux comme la fièvre aphteuse, la peste des petits ruminants et la grippe aviaire.

Cette formation, initiée par le Ministère de l’Agri­culture, de l’élevage et de la pêche, via le Service du Laboratoire National de Diagnostic Vétérinaire (SLNDV), est scindée en deux parties, la théorie et la pratique.

Certes, depuis 2018 , Madagascar est reconnu par l’OIE ou Organisation Internationale de la santé animale ( Office international des épizooties) comme indemne de la «fièvre aphteuse» et de la «peste des petits ruminants», mais ces maladies menacent désormais la Grande Île car elles ont été trouvées dans les îles voisines de l’océan Indien. Les Comores et Maurice, par exemple, ont la fièvre aphteuse , et la peste des petits ruminants aux Comores.

Hautement contagieuses

C’est dans ce contexte que le Ministère de tutelle, la FAO et la SADC représentés par projet STOSAR ou Soutien à la mise en œuvre de la politique agricole régionale de la SADC ont organisé cette formation orientée vers un exercice de simulation sur la mise en œuvre des ripostes en cas de détection de ces maladies dans la région.

Afin de maintenir ce statut, un certain nombre de stratégies et mesures ont été mises en place par le ministère de tutelle à travers la Directions des Services Vétérinaires (DSV) en collaboration avec l’OIE et l’intensification des contrôles des produits importés d’origine animale et le renforcement des compétences des vétérinaires .

« L’objectif de formation est de renforcer la capacité de vétérinaires de l’administration et des vétérinaires sanitaires pour que les prélèvements parvenant au laboratoire soient exploitables et obtenir ainsi des résultats d’analyse fiables» a affirmé Toky Ramilijohn, chef de service de laboratoire de diagnostic vétérinaire. Il a également ajouté que les résultats des tests fiables réduisent le risque pour les éleveurs et protègent aussi les animaux.

En tout cas, ces maladies sont hautement contagieuses causant d’énormes pertes économiques à tous les pays qu’elles ont traversés.

Étant donné que cela coïncide avec le « velirano-9» du président de la République pour atteindre l’autosuffisance alimentaire à Mada­gascar, les autorités régionales, conduites par le Gouverneur Daodo Arona Marisiky, ont été présentes à l’ouverture officielle de cet atelier de formation tenue à l’hôtel Ankarana annexe.

Ce dernier a mis en exergue la vigilance de tout le monde car l’élevage représente une part importante de la valeur des productions agricoles. Les maladies des animaux, par les pertes directes ou indirectes qu’elles engendrent, entament la valeur de ces productions et peuvent avoir de graves conséquences socio-économiques et politiques.