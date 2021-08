Air Madagascar – Une autre issue de secours

Un point a été aussi souvent évoqué pour remettre Air Madagascar sur l’orbite de la relance. L’éventualité d’un autre partenariat stratégique après le retrait d’Air Austral. Sur la possibilité d’une telle « inféodation », les retraités d’Air Madagascar avec qui nous avons eu des contacts, ont émis quelques réserves et avancé des pistes de réflexion. Ils estiment que « pour qu’il y ait coopération franche et loyale, il est nécessaire d’avoir une synergie des objectifs entre les deux parties contractantes. Sinon ce serait du chacun pour soi et tout va déboucher encore une fois sur un échec ».

Ils analysent la situation qui prévaut comme suit. « Ethiopian Airlines a été longtemps avancée comme la mieux placée pour suppléer Air Austral. Mais quel profit allons-nous engranger ? Une gestion saine sans immixtion de l’État, donc plus performante ? Ce géant africain du ciel va-t-il louer ses avions à Air Madagascar et encaisser les marges financières qui vont en découler ? Une pratique courante. En tout cas, Ethiopian Airlines n’irait pas jusqu’à concurrencer ses propres vols sur le long courrier à partir ou à destination d’Antananarivo » anticipent ces anciens d’Air Madagascar.

Au regard de ces conseils et audits tout à fait gratuits, il revient aux décideurs de bien peser les pour et les contres avant de déterminer le plan de sauvetage de ce qui était jadis le porte étendard de l’économie nation ale. Devenu un lourd fardeau pour la nation toute entière.