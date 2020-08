Résurgence – Poussée du coronavirus à Tsiroanomandidy

Parmi les deux cent trente-cinq nouveaux contaminés annoncés hier, se trouvent dix-sept personnes à Tsiroanomandidy, chef-lieu de la région Bongolava, séparé de la capitale par 219 km.

Se dirigerait-on vers le développement d’autres foyers mineurs du coronavirus ? La charge virale gagne de plus en plus les régions où le nombre de contaminés augmente comme c’est le cas à Tsiroanomandidy, dans le Bongolava. Dans cette ville du Moyen-ouest du pays, la situation est alarmante. Quatre vingt douze malades y sont en traitement selon les précisions. « Le choix leur est proposé entre se soigner à domicile en s’isolant ou accepter d’être placé dans un centre de traitement en dehors de la ville. Il est à remarquer que les hommes, au nombre de soixante-quinze, constituent la majeure partie des malades, lundi. Avec les dix sept nouveaux contaminés, l’effectif s’amplifie », dit Mananjara Jaona Razafindredohy, maire de Tsiroanomandidy, préoccupé.

La brève reprise des liaisons régionales en direction et en provenance d’Antananarivo a entrainé une forte exportation du coronavirus. « À cette occasion, plusieurs commerçants se sont rendus dans la capitale pour s’approvisionner en marchandises destinées aux régions. Il y a alors eu à Tsiroanomandidy un boom du commerce de friperies. Ces articles vestimentaires qui passaient de main en main lors des marchandages et essais, ont vite fait exploser le nombre de personnes venues se faire consulter dans le centre de santé de base de la ville avec des symptômes du coronavirus. Il est constaté que ces malades sont des habitants de toute la région Bongolava, qui viennent souvent à Tsiroanomandidy pour faire des achats », explique le maire.

« Comme c’est le cas dans touts les capitales régionales, Tsiroanomandidy possède un Centre hospitalier de référence régionale où sont pris en charge les patients en état grave. En ce moment, un patient y est traité. Le centre de santé de base existant s’occupe des prélèvements à effectuer sur les personnes suspectées de porter les symptômes du coronavirus », explique un membre du personnel soignant.

Dans la nature

Le trajet à pied pour joindre deux régions s’effectue encore à travers la nature dans le contexte actuel. Ce qui favorise la propagation du virus qui s’exporte facilement de jour en jour.

À côté des deux cas de décès dans Analamanga rapportés hier, se trouvent trois autres dans le Vakinankaratra, dans l’Analanjirofo et dans le Boeny. Toujours hier, la ville de Fianarantsoa a de son côté, enregistré seize nouveaux contaminés et compte actuellement six patients dans un état grave. La résurgence du coronavirus gagne du terrain dans cette ville, autorisée à entrer en déconfinement total au mois de juin. Elle se voit d’ailleurs dans presque toutes les grandes villes régionales où les activités ordinaires de la population reprennent.

Avec deux cent trente cinq nouveaux cas positifs recensés sur l’ensemble du territoire national, le nombre total de malades en traitement jusqu’ici s’élève à deux mille quatre cent quatre vingt six, dont soixante dix neuf actuellement dans un état grave. En revanche, quatre cent soixante et une guérisons sont révélées hier.