Football – Orange Pro League : Délai expiré pour le plan de relance

Les chances de redémarrage de l’Orange Pro League s’amenuisent de jour en jour. Des questions se posent alors sur l’issue de la saison 2019-2020.

Le 20 juillet pour la reprise des entraînements collectifs et le 20 août pour le redémarrage de la compétition.

Voilà le deuxième plan de relance de l’Orange Pro League, mis au point par l’association des Clubs de Football Elite de Madagascar, il y a cinq semaines. À l’heure actuelle, le délai de réalisation de ce plan est dépassé.

Avec l’entame du mois d’août, les inquiétudes sont palpables. Dans sa lettre de lundi, la CFEM a admis que les chances de reprise étaient de plus en plus minces.

De plus, des rumeurs évoquent le 31 août comme date butoir choisie par la Confédération Africaine de Football. En clair, il s’agit de la clôture des engagements pour les futurs représentants de chaque pays en compétitions internationales interclubs.

En d’autres termes, les championnats et coupes nationaux doivent être impérativement achevés avant ce terme, du moins dans les territoires où les matches ont pu reprendre. Et ce, afin de déterminer les équipes engagées en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération.

Interrogations

La décision de l’association CFEM ne devrait plus tarder sur la suite à donner à l’exercice 2020 de la Pro League, après plus de quatre mois d’interruption. Si la CAF vient à confirmer officiellement l’échéance de fin août, alors il n’y aura quasiment aucune autre issue à part un arrêt définitif.

Dans ce cas, il faudra trancher. Comment le titre sera-t-il attribué ? Est-ce que le nom du champion sera déterminé d’après le dernier classement en date, à savoir celui de la 15e journée ? (ndlr: le championnat a été suspen­du à la veille de la 16e journée). Si oui, la CNaPS Sport, leader avec 33 points, remportera la couronne nationale.

Mais la décision de figer le classement conviendra-telle à tous ? Des contestations pourraient éventuel­lement survenir, car il reste un match en retard. Toutes les équipes ne se trouvent pas sur un même pied d’égalité. Certaines ont disputé quinze rencontres, d’autre n’en ont jouées que quatorze. Un véritable dilemme.