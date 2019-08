Santé – Les victimes d’AVC de plus en plus jeunes

L’accident cardio-vasculaire apparaît, depuis ces dernières années, chez les personnes âgées de 25 à 40 ans. Le manque de traitement des maladies facteurs de risque en est la raison.

Deux personnes victimes d’une attaque cardio-vasculaire arrivent au niveau de l’urgence du centre hospitalier universitaire de Befelatanana, chaque jour. Plus de quatre cent malades ont été évacués dans cet hôpital l’année dernière pour la même raison. Selon le Dr Faly Rakotomavo du service de réanimation à Befelatanana, l’accident cardiovasculaire est l’un des principaux motifs d’hospitalisation. Ce médecin a exposé aux nombreux médecins privés et étudiants en médecine, les différentes manières de prise en charge des personnes atteintes de l’accident cardiovasculaire (AVC), lors du salon du secteur privé de la santé de Madagascar, samedi.

Le non traitement des facteurs de risque d’AVC est une des principales raisons. « L’AVC survient à cause de nombreux facteurs comme l’hypertension artérielle, le diabète, l’obésité, l’augmentation du taux de lipide dans le corps humain, le problème cardiaque, la consommation d’alcool et de tabac. Le mode de vie des Malgaches basculent vers le mode de vie occidental. Le manque d’activité sportif ne fait que favoriser l’AVC. Si ces facteurs de risques ne sont pas traités, l’AVC pourrait arriver à tout moment», explique-t-il. Il ajoute que ces dernières années, les victimes de l’AVC sont de plus en plus jeunes. « Si auparavant, l’AVC touche les personnes âgées de 50 ans et plus, il apparaît également chez les personnes à partir de 25 à 40 ans. Il faut traiter les maladies facteurs de risque», enchaîne-t-il.

Signes cliniques

Dès qu’une personne présente des signes cliniques comme l’affaissement d’une partie du visage ou du corps, son entourage doit l’amener d’urgence à l’hôpital afin de recevoir les soins nécessaires. Une nouvelle thérapie de traitement de l’AVC peut éviter de nombreuses séquelles engendreés par l’accident cardio-vasculaire au niveau du neurone. La thrombolyse ne peut être effectuée que dans les quatre heures d’arrivée à l’hôpital. « La thrombolyse est une méthode d’injection de médicament qui permet de détruire les caillots de sang obstruant les vaisseaux sanguins. Il a été déjà appliqué à l’étranger mais nous commençons à l’utiliser chez les personnes atteintes de l’AVC. Peu de centres de santé l’utilisent jusqu’à maintenant. La thrombolyse est aussi appliquée chez les patients atteints de l’obstruction des vaisseaux sanguins au niveau du cœur dans le service de la cardiologie», souligne le Dr Faly.