Rallye – Maurice Be fête ses 70 ans

L’ancien pilote de rallye Maurice Be a fêté ses 70 ans, dont 30 ans consacrés au sport auto, le 23 juillet. Une carrière bien remplie pour le kamikaze des pistes.

Une R8 Gordini comme cadeau d’anniversaire, offerte par sa femme et ses petits enfants pour ses 70 ans. Difficile de trouver mieux pour celui qui a commencé sa carrière avec cette machine à gagner à l’époque et qui continue à vénérer cette espèce rare à toutes les voitures avec lesquelles il a orné son palmarès de victoires.

Maurice Be c’était un nom, un talent, un spectacle et des victoires. La simple évocation de son nom résume ce que c’est un rallye pour les profanes. Adresse, vitesse, maîtrise et show c’est tout cela. Maurice Be qui figure parmi les pilotes ayant donné ses lettres de noblesse au rallye. Ayant commencé sa carrière très jeune à 16 ans, âge auquel il a signé sa première victoire au rallye de Sakay en 1965, Maurice Be a été un épouvantail à chaque compétition.

Il a disputé son dernier rallye en 1997 sur une Lancia Delta au Grand rallye international de Madagascar. Maurice Be a principalement couru avec feu Alcazar mais avait aussi comme partenaires Nonot, Val et Kock Be.

Il a une préférence particulière pour les voitures Renault, entre autres, les R4, R8 Major, R 25 TS,R 30, R 20, R18 GTX, Super 5 GT Turbo mais a également constitué son fabuleux palmarès avec des DS 20, DS 21, Peugeot 304, Peugeot 504, Peugeot 205 GTI…

Toute la famille de Maurice Be s’est retrouvée le 27 juillet pour fêter l’événement en France où le pilote réside depuis 20 ans. Ému au milieu des siens, Maurice Be s’est senti comme un petit enfant avec le merveilleux cadeau qu’on lui a offert.

R8 Gordini

« J’ai eu en ma possession plusieurs voitures mais mon cœur choisit particulièrement la R8 Gordini, avec laquelle j’ai commencé la compétition et avec laquelle j’ai eu tous mes succès », devait souligner Maurice Be qui n’a pas oublié de rappeler le garage Central Auto à Ampahibe qui l’a révélé.

Maurice Be ne court plus et ne va pas recourir avec la R8 Gordini. « C’est fini maintenant. Il y a un temps pour tout. J’ai une simulation de conduite à la maison pour entretenir ma passion et mon corps ». À 70 ans, Maurice Be a encore bon pied bon œil. Il mérite bien son sobriquet Maurice Best.