Palais des sports et de la culture : « The Weekend Festival » conquiert le public

L’événement culturel, artistique et ludique par excellence, « The Weekend Festival » organisé par Ivenco s’est découvert ces trois derniers jours dans la capitale. Pari tenu et pari gagné.

Par l’envergure de sa programmation, il avait pleinement de quoi surprendre. Inédit, conviant un public de tous âges et de tous horizons à se retrouver dans l’un des lieux de divertissement phare de la capitale pour jouir, durant trois jours, de ce qui s’affirme comme, le plus grand festival de musique, d’art et de loisirs de l’océan Indien. « The Weekend Festival » nous a pleinement gâtés par l’étendue de ses diverses animations, mais surtout par la pléthore d’artistes qu’il a affichés pour ses trois grands concerts, au palais des Sports et de la Culture Mahamasina. La fin de la semaine fut, ainsi, particulièrement chargé pour les fêtards et férus d’art de la ville des Mille, grâce à ce festival exceptionnel initié par Ivenco.

Pour une grande première, l’organisateur s’est littéralement surpassé pour émerveiller le public venu en masse

rejoindre l’événement. En une nuit et durant deux jours, « The Weekend Festival » s’est ainsi découvert à travers une programmation laissant la part belle à la musique, mais surtout à une bonne ambiance de convivialité, de découvertes et d’enchantement pour toutes les générations. Il y en avait pour tous les goûts et ce ne seront pas les amateurs de rock, ou les inconditionnels de musique urbaine ou encore les fans de variétés qui diront le contraire.

Des concerts qui marquent l’esprit

C’est donc dans la soirée du vendredi que l’événement nous ouvre ses portes au palais des Sports et de la Culture, accordant, d’entrée, la place au premier grand concert de sa programmation. Honneur au rock pour l’occasion, puisque tout au long de la soirée, ils sont six groupes de renom à se relayer sur la scène du « The Weekend Festival ». Une scène à la hauteur de l’événement en soi, qui brille par la splendeur des effets techniques et lumineux qui la sublime. Ivenco qui est réputé pour sa maîtrise des fameux « shows laser DJ », éblouit alors les mirettes du public, mais aussi ses oreilles, notamment grâce aux prestations de DJ Shinchan et MPX jusqu’à l’aube. Entre les incontournables du genre comme Mage 4, Kiaka et Jeneraly, des groupes excellents par la symphonie de leur rock s’y sont aussi démarqués, à savoir Iniah, Allkiniah et Amboara. Le rendez-vous du lendemain à 14h fut sans doute le plus attendu, laissant cette fois-ci la part belle à la musique urbaine.

On retrouvait sur la somptueuse scène Colombes, Dalvis, les Jackson Boys, mais aussi le grand retour sur scène de

l’avant-garde du rap malgache représenté par les groupes 18.3, Da Hopp et Raboussa. Fait exceptionnel, chaque chanson de ces groupes fut interprété et joué, accompagné de musiciens et pas uniquement un DJ. Ceci-dit, c’est le couple Shyn et Denise qui a le plus conquis l’auditoire, ce samedi après-midi, avec sa prestation, l’occasion pour les deux tourtereaux de présenter leur nouveau single « Ampela » et de charmer par le charisme de leur duo.

La fête battait son plein

C’est hier que le festival s’est clôturé sur un ton un peu plus doux et romantique. On retrouva alors ‘Zay, Tovo J’hay, Nate Tex et Johane qui ravissent tour à tour avec leurs ballades. Si les concerts s’enchaînaient tambour battant à l’intérieur, la fête battait également son plein hors des murs du palais des Sports et de la Culture. Là où un écran géant fut, d’ailleurs, installé pour que le public festif du dehors, puisse en même temps profiter du spectacle en simultané avec celui de l’intérieur du palais. Une grande fête foraine s’est aménagée sur place pour l’occasion, accordant un espace de jeu à la disposition des tout-petits, où diverses attractions et animations étaient à leur disposition. Notamment de la part des partenaires de l’événement comme Airtel Madagascar et ses animations « M’lay ». En outre, le concours de loisir vidéoludique « Jeux vidéo & co » ont aussi fédéré en ayant proposé un concours exclusif sur Fifa 19, Tekken 7, Street Fighter 5 et Dirt Rally 4 pour les passionnés de jeux vidéo. Au bout de cette première édition, autant Ivenco et le public ont hâte de renouveler cette expérience festive.