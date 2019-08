Monnaie électronique : Appel d’offres pour le paiement des bourses d’études

Le paiement des bourses d’études n’est pas encore dans l’escarcelle de la Paositra Money. La Paositra malagasy sera un soumissionnaire comme un autre.

Paositra Money en pôle- position ? Il y a encore quelques semaines, le directeur général de la Paositra malagasy Richard Ranarison a vanté les mérites de Paositra Money devant les étudiants à Ankatso. Il a évoqué le paiement des bourses d’études via la solution, indiquant que les discussions sont déjà en cours avec la présidence de l’université d’Antananarivo. Le président de l’institution Mamy Ravelomanana avait d’ailleurs indiqué que Paositra Money pourrait même être testé pour le paiement de la dernière tranche des bourses d’études dès cette année universitaire.

La semaine dernière, un appel à manifestation d’intérêt international a été lancé par le ministère de l’Économie et des Finances pour la digitalisation des moyens de paiement des dépenses de l’État. Pour commencer ce qui sonne comme un virage numérique de la part de l’administration, l’appel concerne le paiement des salaires des enseignants FRAM et celui des bourses d’études dans les universités publiques. D’après une source auprès de la direction générale du Trésor, le paiement des bourses d’études relève du Trésor public. «La Paositra Money sera un soumissionnaire comme un autre sur ce marché» a indiqué notre interlocuteur. « Le prestataire sélectionné pour chaque lot sera celui qui présentera l’offre économiquement la plus avantageuse», précise d’ailleurs l’appel d’offres.

Partenariat public-public

Notre interlocuteur d’ajouter que l’idée de dématérialiser le paiement des salaires des enseignants FRAM et des bourses d’études date depuis l’année dernière. Le gouvernement a obtenu un financement de la Banque mondiale à travers le Projet d’Inclusion Financière à Madagascar (PIFM). La direction générale du Trésor (DGT) prévoit de mettre en œuvre un projet de modernisation des services de proximité offerts aux usagers. Le projet porte sur la digitalisation des moyens de paiement des opérations publiques dans une démarche qui se veut progressive.

Quoi qu’il en soit, depuis le lancement de la solution de paiement, la Paositra malagasy a multiplié les conventions de partenariat avec les entités publiques pour élargir son écosystème. Dans ce sens, la poste a noué un partenariat avec la Kraoma ou encore la CNaPs dernièrement. Richard Ranarison a clairement indiqué que la stratégie de la Paositra malagasy est de favoriser le partenariat public-public pour croître rapidement.