VERS UNE APPROCHE DURABLE DES AFFAIRES – Intégrer le développement durable pour une croissance responsable

Les entreprises sont confrontées à de nombreux défis dans le monde d’aujourd’hui. Leur objectif principal est de générer des bénéfices et de prospérer sur le plan économique. Cependant, il est devenu de plus en plus important pour les entreprises de prendre en compte d’autres dimensions, comme le développement durable, afin de répondre aux attentes de la société et de préserver l’environnement social et/ou écologique.

En explorant les différentes perspectives offertes par le développement durable, découvrons ensemble pourquoi il est essentiel, indispensable pour les entreprises de s’engager dans cette voie et comment elles peuvent y parvenir.

Madagascar en marche vers le développement durable

De nombreuses entreprises à Madagascar essaient, tant bien que mal, de s’engager dans une transition vers le dévelop­pement durable, visant à intégrer les principes de l’économie circulaire et de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) au sein de leurs paysages économiques. Ces démarches s’accompagnent de l’émergence d’initiatives novatrices et de stratégies émergentes, des acteurs entrepreneurs malgaches, témoignant la volonté du pays à adopter une approche plus responsable et durable. Les motivations de cette transition sont multiples, reposant sur des enjeux environnementaux et socio­économiques majeurs. Il s’agit notamment de préserver les ressources naturelles uniques de Madagascar, de protéger sa biodiversité exceptionnelle et de favoriser une croissance inclusive et équitable.

Cependant, ces enjeux sont également porteurs d’opportu­nités considérables pour le pays. En adoptant une approche proactive et visionnaire, Madagascar peut se positionner en tant que précurseur du développement durable en Afrique, attirant les investissements responsables, stimulant l’innovation et renforçant sa compétitivité sur la scène internationale. Cela requiert une collaboration stratégique entre les acteurs publics, privés et la société civile, afin de relever les défis associés à cette transition et de créer un avenir prospère et équilibré. La marche vers le développement durable est un processus dynamique qui requiert l’engagement de tous les secteurs de la société malgache.

Le contexte brûlant de l’économie circulaire

L’économie circulaire : Késako ?

L’économie circulaire est ce concept qui trouve son origine dans les préoccupations grandissantes liées à l’épuisement des ressources naturelles, aux impacts environnementaux et aux défis économiques auxquels nous sommes confrontés aujourd’ hui. Dans un monde où les ressources sont limitées et où les déchets et la pollution constituent des problèmes majeurs, l’économie circulaire propose une approche alternative pour maximiser l’utilisation des ressources et minimiser les impacts négatifs sur l’environnement.

Les premières notions de l’économie circulaire ont émergé au cours des années 1970, notamment avec les travaux de Walter R. Stahel, qui a introduit le concept de « l’économie des ressources » et a développé le concept de l’économie de la fonctionnalité.

Son émergence trouve son origine dans une prise de conscience grandissante des limites inhérentes au modèle économique linéaire traditionnel. Ce dernier repose sur un processus où les matières premières sont extraites, transformées en produits, utilisées, puis finalement éliminées sous forme de déchets. Ce modèle linéaire, basé sur une logique de consommation et de gaspillage, a conduit à une exploitation excessive des ressources naturelles et à une accumulation de déchets qui mettent en péril la durabilité environnementale et économique.

Face à ces défis, l’économie circulaire propose un modèle alternatif basé sur les principes de réduction, de réutilisation, de recyclage et de régénération. L’objectif est de créer un système économique dans lequel les matériaux et les ressources sont maintenus en circulation le plus longtemps possible, à travers des processus de réutilisation, de remanufacturation, de recyclage et de valorisation des déchets. Ce modèle favorise la conception de produits durables, l’adoption de nouvelles technologies et méthodes de production plus efficaces, ainsi que la mise en place de boucles de rétroaction positives entre les différents acteurs de la chaîne de valeur.

Illustration 1 : Différence de processus entre économie linéaire et économie linéaire

Pourquoi adopter cette notion d’économie circulaire ?

La planète est actuellement confrontée à d’importants défis environnementaux qui exercent une pression significative sur son écosystème fragile. La déforestation massive, la pollution environ­nementale et les changements climatiques sont d’énormes probléma­tiques qui nécessitent une attention particulière. Au-delà de leur impact sur l’environnement, ces défis ont des répercussions directes sur l’économie nationale, affectant divers secteurs économiques.

L’impact environnemental de ces défis est perceptible à plusieurs niveaux. La déforestation, par exemple, entraîne une perte considérable de biodiversité, une dégradation des sols et une diminution des ressources naturelles. Cela affecte directement les secteurs-clés de l’économie, tels que l’agriculture, la pêche et le tourisme. De même, la pollution de l’air et de l’eau compromet la qualité des ressources naturelles, impactant ainsi les activités industrielles et les conditions de vie des populations.

Les liens entre ces problématiques environnementales et les performances socioéconomiques de Madagascar sont complexes et interdépendants. La déforestation excessive, par exemple, peut avoir un impact négatif sur les revenus des communautés locales dépendantes des ressources forestières pour leur subsistance. Parallèlement, les changements climatiques, tels que les phénomènes météorologiques extrêmes et les variations des précipitations, peuvent compromettre la productivité agricole et la sécurité alimentaire des populations, ce qui a des implications économiques importantes.

Dans ce contexte, l’économie circulaire émerge comme une approche incontournable pour Madagascar et pour les autres pays du Monde. En promouvant la réutilisation, le recyclage et la valori­sation des ressources, l’économie circulaire permet de préserver les ressources naturelles tout en réduisant les risques environnementaux. De plus, cette approche favorise une utilisation plus

efficiente des ressources et stimule l’innovation, contribuant ainsi à la croissance durable du pays.

L’économie circulaire connaît une adoption croissante à l’échelle mondiale, avec des chiffres clés qui mettent en évidence son potentiel et ses avantages. Selon la Fondation Ellen Mac Arthur, cette approche pourrait générer un bénéfice économique mondial de 1 800 milliards de dollars d’ici 2030. De plus, une étude de la Commission européenne suggère qu’elle pourrait réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre d’ici la même période.

Les entreprises reconnaissent également les avantages financiers : 70% d’entre elles affirment que la transition vers l’économie

circulaire peut générer des économies importantes. En outre, l’adoption de ce modèle pourrait créer plus de cinq cent mille emplois d’ici 2030. Que faire concrètement ?

La mise en œuvre concrète de l’économie circulaire à Madagascar nécessite une approche globale et coordonnée, impliquant « le gouvernement, les entreprises, la société civile et les communautés locales ». Actuellement, le taux de recyclage à Madagascar est estimé à seulement 10 %, ce qui souligne la nécessité d’améliorer la gestion des déchets et des ressources. Des études démontrent que l’adoption de pratiques circulaires peut réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 70 % dans certains secteurs.

Pour promouvoir l’économie circulaire, il est crucial d’investir dans la sensibilisation et la formation. Une enquête révèle que 80 % des entreprises considèrent bénéfique d’avoir des formations spécifiques sur les principes de l’économie circulaire. De plus, la transition vers une économie circulaire pourrait augmenter le PIB de 5% d’ici 2030, créant ainsi de nouvelles opportunités d’emplois durables.

Renforcer les politiques et réglementations relatives à l’économie circulaire est également essentiel. Un objectif ambitieux de 30 % de recyclage d’ici cinq ans peut être atteint grâce à la mise en place de systèmes de collecte sélective et de tri des déchets. La colla­boration entre les acteurs publics et privés facilitera l’accès aux finan­cements, à l’expertise technique et aux infrastructures nécessaires.

Illustration 2 : Les domaines et les piliers de l’économie circulaire

Les entreprises et la RSE : moteurs du changement

L’entreprise et la RSE

Le rôle des entreprises dans l’adoption de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) est d’une importance capitale pour promouvoir un développement économique durable et équilibré. La RSE englobe un ensemble de pratiques et de politiques qui visent à intégrer les considérations sociales, environnementales et éthiques dans les décisions et les activités des entreprises.

En reconnaissant leur responsabilité envers les parties prenantes internes et externes, les entreprises qui embrassent la RSE cherchent à harmoniser leurs objectifs économiques avec des résultats positifs sur les plans social et environnemental.

La RSE se manifeste à travers diverses actions, telles que :

– la mise en place de normes éthiques,

– le respect des droits de l’Homme,

– la promotion de la diversité et de l’inclusion,

– l’adoption de pratiques de travail équitables,

– la réduction de l’empreinte environnementale,

– la contribution au bien-être des communautés locales…

La mise en œuvre de la RSE nécessite une approche systémique, où les entreprises intègrent des pratiques durables à toutes les étapes de leur chaîne de valeur. Cela implique d’évaluer l’impact social et environnemental de leurs activités, de collaborer avec les parties prenantes et de prendre des mesures correctives pour minimiser les risques et maximiser les opportunités de création de valeur partagée.

Pourquoi s’engager ?

L’adoption de pratiques durables et l’engagement des entreprises envers RSE sont devenus des enjeux incontournables dans le monde des affaires. Ces démarches offrent de nombreux avantages tant pour les entreprises que pour la société dans son ensemble. Sur le plan environnemental, les pratiques durables permettent de préserver les ressources naturelles, de réduire les risques environnementaux et de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Par exemple, de nombreuses entreprises s’impliquent activement dans des programmes de reforestation afin de restaurer les écosystèmes forestiers dégradés et de compenser leurs émissions de carbone. Ces initiatives contribuent à la séquestration du carbone, à la préservation de la biodiversité et à la protection des ressources en eau.

L’engagement dans une démarche de RSE offre aux entreprises une opportunité d’innover et d’adopter une approche durable, tout en réalisant des économies d’énergie, en préservant l’environnement et en favorisant l’engagement des collaborateurs. Cette démarche vise également à promouvoir une image responsable et transparente tout au long de la chaîne de valeur.

Quel impact sur les salariés ?

Les avantages de l’adoption de pratiques durables vont au-delà de l’aspect environnemental et économique. Ces initiatives permettent également aux entreprises de renforcer leurs liens avec leurs parties prenantes, notamment les employés, les fournisseurs, les clients et les communautés locales.

En s’engageant dans des actions responsables, les entreprises peuvent créer un sentiment d’appartenance et de fierté chez leurs employés, améliorer leurs relations avec leurs fournisseurs et répondre aux attentes des clients en matière de durabilité. De plus, en contribuant au bien-être des communautés locales, par le biais de programmes sociaux et environnementaux, les entreprises renforcent leur légitimité et leur acceptation au sein de ces communautés.

En terme d’impact sur les salariés il faut savoir que :83% des employés travaillant dans des entreprises disposant d’un département ou d’un service de RSE estiment que leur organisation peut être fière d’avoir un « impact positif » sur la société. Ce sentiment est partagé par 59 % des employés travaillant dans des entreprises qui ne disposent pas d’une telle structure.

55% des collaborateurs manifestent une préférence pour l’engagement social et environnemental de leur employeur par rapport à leur rémunération. Cette proportion atteint même 76% lorsqu’on se concentre uniquement sur les membres de la génération des milléniales. Ces chiffres soulignent clairement l’évolution des attentes des employés, notamment au sein de la jeune génération, qui accorde une importance croissante aux initiatives à caractère social et environnemental entreprises par les organisations.

Sources : StedY.io

Et au niveau des consommateurs ?

En février 2020, une étude réalisée conjointement par Oney et OpinionWay a dévoilé les aspirations et les comportements des consommateurs en France, en Espagne, au Portugal et en Hongrie. Les résultats de cette étude révèlent une tendance significative, avec près de 90 % des sondés qui expriment leur attente envers les entreprises pour qu’elles s’engagent activement et les accompagnent dans leur démarche de consommation responsable.

Consultants en RSE – Les héros de la durabilité

Les consultants en RSE ont un rôle essentiel dans la mise en place de pratiques durables à Madagascar. Leur expertise multidisciplinaire, leurs meilleures pratiques et leurs outils spécifiques permettent d’accompagner les entreprises locales dans leur

transition vers des modèles d’affaires responsables, favorisant ainsi un développement économique équilibré, respectueux de l’environnement et socialement inclusif. Leur contribution est indispensable pour relever les défis actuels et futurs en matière de durabilité et pour créer un impact positif durable dans la société malgache.

Voici une liste de quelques consultants en RSE à Madagascar :

• La Forêt Retrouvée : Cette organisation travaille spécifiquement dans le domaine de la reforestation et de la conservation de la biodiversité à Majunga. Elle collabore avec les entreprises pour les aider à intégrer des pratiques de gestion forestière durable dans leurs activités. La Forêt Retrouvée propose des solutions sur mesure pour restaurer les écosystèmes forestiers et favoriser le développement communautaire dans la région du Boeny.

• Cabinet RSE Madagascar : Ce cabinet se concentre spécifiquement sur les enjeux de la RSE à Madagascar. Il propose des services de conseil et d’accompagnement pour aider les entreprises à intégrer la durabilité dans leur stratégie et leurs opérations.

Le cabinet RSE Madagascar met l’accent sur la sensibilisation, la formation et la mesure de l’impact social et environnemental.

•Inclusion Madagascar : Cette organisation se concentre sur l’inclusion sociale et l’égalité des chances à Madagascar. Elle offre des services de conseil aux entreprises pour les aider à promouvoir la diversité, à créer des opportunités d’emploi pour les groupes marginalisés et à mettre en place des politiques inclusives.

• Solidarity Consulting Madagascar : Ce consultant travaille avec les entreprises pour les sensibiliser aux enjeux sociaux, tels que la lutte contre la pauvreté, l’éducation et la santé. Il propose des stratégies et des programmes de RSE pour soutenir les communautés locales, renforcer les compétences et améliorer les conditions de vie.

Durabilité intelligente – L’intelligence au service de la prospérité

Dans un contexte où les enjeux environnementaux sont de plus en plus préoccupants, les entreprises malgaches se tournent vers des stratégies et des innovations intelligentes pour assurer leur pérennité tout en préservant l’environnement. L’optimisation des ressources, la réduction des déchets et l’amélioration de l’efficacité opérationnelle deviennent des objectifs clés dans la quête d’une durabilité intelligente.

Une approche essentielle consiste à mettre en place des pratiques d’écoconception. Cela implique de concevoir des produits et des services en tenant compte de leur impact environnemental tout au long de leur cycle de vie. Les entreprises malgaches peuvent ainsi minimiser les déchets, utiliser efficacement les matières premières et réduire leur empreinte écologique globale. Par exemple, en repensant les emballages pour les rendre plus durables ou en développant des produits avec une plus longue durée de vie, les entreprises contribuent à la préservation des ressources naturelles tout en répondant aux attentes croissantes des consommateurs en matière de durabilité.

La gestion des ressources constitue un autre pilier fondamental de la durabilité intelligente. Les entreprises peuvent mettre en place des pratiques de gestion de l’eau, de l’énergie et des matières premières visant à réduire leur consommation et à maximiser leur efficacité. Par exemple, l’adoption de technologies économes en énergie, la mise en place de systèmes de récupération des eaux de pluie ou encore l’optimisation des processus de production permettent de minimiser les pertes et d’optimiser l’utilisation des ressources. Cette approche contribue à la réduction des coûts opérationnels et à l’amélioration de la performance environnementale des entreprises.

L’innovation technologique joue également un rôle majeur dans la recherche de solutions durables. Les avancées technologiques offrent de nouvelles opportunités pour réduire l’impact environnemental des activités économiques. Par exemple, l’utilisation de sources d’énergie renouvelable, l’adoption de technologies de pointe pour le traitement des déchets ou l’intégration de systèmes de gestion de l’information permettent d’améliorer l’efficacité opérationnelle des entreprises tout en réduisant leur empreinte carbone. Ces innovations technologiques sont des leviers essentiels pour la transition vers une économie plus circulaire et plus durable.

Chères entreprises, prenons en de la graine !

« Les entreprises qui adoptent des pratiques durables enregistrent en moyenne une augmentation de 20 % de leur rentabilité. Cette statistique met en évidence le lien étroit entre la durabilité et la performance économique des entreprises. En investissant dans des initiatives durables, les entreprises peuvent non seulement réduire leur impact environnemental, mais aussi améliorer leur compétitivité sur le marché et leur rentabilité financière. »

L’intersection du durable et du social

Illustration 4 : Les Objectifs Du Développement Durable (ODD) par l’ONU.

Construire un avenir équilibré et inclusif à Madagascar

La durabilité ne se limite pas à la seule préservation de l’environnement, mais englobe également la dimension sociale du développement. Il est essentiel de reconnaître l’importance de combiner les objectifs de conservation environnementale et les objectifs de développement social pour construire un avenir équilibré et inclusif à Madagascar.

Dans un pays comme Madagascar, confronté à des défis environnementaux majeurs et à des enjeux socioéconomiques complexes, il devient primordial d’adopter une approche intégrée qui prend en compte à la fois la protection de l’environnement et le bien-être des communautés locales. La déforestation, la pollution, les changements climatiques sont autant de problématiques qui ont des répercussions directes sur les performances socioéconomiques du pays.

En intégrant le volet social dans les initiatives durables, les entreprises peuvent contribuer de manière significative à :

• la création d’emplois locaux,

• au renforcement des capacités des communautés,

• à l’amélioration des conditions de vie et à la réduction des inégalités.

Par exemple, la mise en place de programmes de formation professionnelle, d’initiatives de développement économique local et de partenariats avec les acteurs sociaux peuvent favoriser l’inclusion sociale et renforcer les liens entre le secteur privé et les communautés.

Des projets novateurs pour un développement équilibré

L’intégration des dimensions sociale et environnementale est au cœur des projets et des initiatives qui façonnent un avenir durable et équilibré à Madagascar. Parmi ces initiatives, on compte les programmes de développement communautaire, qui visent à renforcer les capacités des communautés locales en favorisant l’autonomie et la participation active. Ces programmes mettent l’accent sur des domaines-clés tels que l’accès à l’éducation, à la santé, à l’eau potable, à l’assainissement et à d’autres services essentiels.

Parallèlement, l’autonomisation des femmes joue un rôle central dans la promotion du développement durable et inclusif. En renforçant le rôle des femmes dans la prise de décisions et en favorisant leur accès aux ressources et aux opportunités économiques, on observe des retombées positives à la fois sur le plan social et environnemental.

Ces projets et initiatives réussies démontrent l’importance d’une approche holistique qui intègre à la fois les dimensions sociale et environnementale. En combinant ces deux aspects, on crée des synergies positives qui stimulent le développement équilibré, renforcent la cohésion sociale et préservent les ressources naturelles pour les générations futures.

Création d’emplois, réduction de la pauvreté

Amélioration du bien-être des communautés locales

Les approches intégrées qui combinent les dimensions sociale et environnementale dans les projets de développement à Madagascar, ont généré des résultats significatifs et des impacts positifs sur le plan économique et social. Parmi ces résultats, on observe une création d’emplois durable et diversifiée dans différents secteurs liés à la conservation environnementale et au développement communautaire. Ces emplois contribuent non seulement à la stabilité économique des communautés locales, mais également à l’amélioration de leurs conditions de vie.

En intégrant les objectifs de développement social, ces approches permettent de réduire la pauvreté et d’accroître le bien-être des communautés locales. Les projets axés sur le développement communautaire ont renforcé les capacités des populations locales en favorisant leur autonomie et en soutenant des activités génératrices de revenus durables. Cela a permis aux commu­nautés de sortir de la pauvreté et de devenir plus résilientes face aux défis économiques.

Agir intelligemment : combiner durabilité et rentabilité

La conciliation de la durabilité et de la rentabilité est devenue un enjeu majeur pour les entreprises. Il est essentiel de reconnaître que la durabilité ne se limite pas à des considérations environnementales, mais englobe également des aspects économiques et sociaux. Certaines entreprises ont réussi à intégrer efficacement ces deux dimensions, réalisant ainsi à la fois des bénéfices financiers et des impacts positifs sur l’environnement et la société.

En adoptant des pratiques durables, les entreprises peuvent également bénéficier d’avantages à long terme, tels que la résilience aux risques environnementaux, l’attraction de talents et la fidélisation des clients sensibles aux enjeux durables. Ainsi, la combinaison de la durabilité et de la rentabilité devient un impératif pour les entreprises qui souhaitent prospérer dans un monde en constante évolution, tout en contribuant positivement à l’environnement et à la société.

Vers un avenir radieux pour Madagascar

Les perspectives d’avenir pour Madagascar dans sa quête du développement durable sont prometteuses. Il est crucial que les acteurs gouvernementaux, les entreprises, les organisations de la société civile et chaque individu s’engagent de manière continue. En collaborant et en mettant en œuvre des pratiques responsables, Madagascar peut devenir un modèle de croissance durable, favorisant ainsi la prospérité partagée et un avenir meilleur pour tous.