VENTE DE FAUX SUJETS D’EXAMEN – Arrestation de quatre personnes dont deux enseignants

Quatre personnes, dont trois hommes et une femme, ont été arrêtées du côté de Talatamaty, dans le district d’Ambohidratrimo, lundi, lors du premier jour de l’examen du BEPC. Ils ont vendu des « faux sujets » de BEPC, sur les réseaux sociaux. Le ministère de l’Éducation nationale et la Gendarmerie nationale ont coopéré pour les démasquer. « Nous avons tendus un piège, suite aux renseignements recueillis. Un enseignant s’est pointé au rendez-vous. C’est lui qui nous a conduit vers ses complices. », informe une source auprès de la Gendarmerie nationale, hier. Ces quatre individus sont composés de deux enseignants d’une école privée et deux autres personnes qui les ont aidé à diffuser les sujets. Ils ont monnayé ces sujets contre 50 000 ariary. Beaucoup sont tombés dans leur panneau, dont des parents de candidats. Le ministère de l’Éducation nationale souligne que ce sont des faux. Aucun des sujets qui circulent sur les réseaux sociaux, ne ressemblerait aux sujets des épreuves d’examen officiel. En tout cas, c’est confirmé pour les épreuves qui se sont déroulés, lundi et mardi. Le ministère de l’Éducation nationale a rassuré qu’il ait fait le nécessaire, pour sécuriser les sujets d’examen, afin d’éviter les fuites de sujets. Ces quatre personnes sont mises en examen pour escroquerie, pour fraude et pour perturbation à l’ordre public.