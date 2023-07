SECTEUR AURIFÈRE – Le travail des enfants dans les mines d’or pointé du doigt

Carte blanche. Des efforts doivent être déployés pour éradiquer définitivement le travail des enfants dans le secteur aurifère. L’Organisation Internationale du Travail (OIT) ainsi que le ministère des Mines et des Ressources Stratégiques (MMRS) comptent bien en faire leur cheval de bataille. Le représentant de l’OIT, Coffi Dominique Agossou et le ministre des Mines, Olivier H. Rakotomalala ont abordé la question lors de leur entretien qui a eu lieu vendredi au siège du MMRS à Ampandrianomby. Pour Olivier Rakotomalala, il s’agit d’abord d’un souci de transparence vis-à-vis de la traçabilité de l’or, extrait des mines malgaches. Une limpidité à travers laquelle le fameux métal jaune en provenance de la Grande île sera conforme aux exigences par rapport aux droits de l’homme. Une démarche qui compte beaucoup surtout pour les opérations de raffinage de l’or entreprises récemment par le gouvernement malgache. « La lutte sera menée au niveau du secteur aurifère où des enfants y sont impliqués, pour que la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement du métal jaune soit conforme aux normes requises pour permette aux collectivités territoriales Décentralisées d’en tirer profit », explique le MMRS.

Coopération

L’OIT et le MMRS vont travailler ensemble pour tenter d’endiguer le phénomène qui est bel et bien présent. Pour Coffi Agossou, « l’OIT est une institution qui prône la lutte contre le travail des enfants sous toutes ses formes et dans tous les secteurs, y compris le secteur minier ». Pour ce faire, les deux parties commenceront par « planifier des projets et des activités » pour éradiquer le travail des enfants dans le secteur aurifère et minier en général. Ce sont les conditions pénibles de vie, entraînées en grande partie par la ruée vers l’or qui pousse certains parents à entraîner des enfants dans le sillage infernal du travail minier. Des sonnettes d’alarme ont déjà été tirées par rapport au travail des enfants dans les mines. Ces derniers qui sont envoyés sous terre pour effectuer les besognes ou encore au bord des rivières pour tamiser le sable, à la recherche du fameux métal jaune.